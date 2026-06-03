Al momento de viajar a Canadá, los estadounidenses no siempre tienen la necesidad de presentar un pasaporte válido y en vigencia, sino que, de acuerdo con lo detallado por las autoridades canadienses, estos viajeros pueden mostrar otros documentos que les habilitan el ingreso.

Si bien la recomendación siempre es viajar con el pasaporte americano, se especifica que existen otros certificados que son considerados igual de válidos, aunque lo ideal es consultar según el medio de viaje y las circunstancias personales.

Información para viajeros estadounidenses: documentos aceptados en Canadá

Quienes tengan un pasaporte vencido, podrán optar por otros documentos para viajar a Canadá, como

Certificado de nacimiento

Certificado de ciudadanía o naturalización

certificado de estatus indio, junto con identificación con foto

Permiso de conducir mejorado de EE. UU.

El pasaporte americano no es el único documento para viajar a Canadá.

Qué documentos se exigen a residentes permanentes de Estados Unidos

Para viajar como residente permanente de Estados Unidos a Canadá si el traslado se realiza en avión, será necesario presentar

Pasaporte válido del país del que se es nacional

Tarjeta válida de residente permanente u otra prueba equivalente que pruebe el estatus

Si, en cambio, el viaje se realiza por tierra o por agua y se ingresa directamente desde Estados Unidos, con presentar únicamente la tarjeta de residente permanente o una prueba equivalente de estatus será suficiente. En estos casos no se necesita presentar pasaporte.