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Al momento de viajar a Canadá, los estadounidenses no siempre tienen la necesidad de presentar un pasaporte válido y en vigencia, sino que, de acuerdo con lo detallado por las autoridades canadienses, estos viajeros pueden mostrar otros documentos que les habilitan el ingreso.
Si bien la recomendación siempre es viajar con el pasaporte americano, se especifica que existen otros certificados que son considerados igual de válidos, aunque lo ideal es consultar según el medio de viaje y las circunstancias personales.
Información para viajeros estadounidenses: documentos aceptados en Canadá
Quienes tengan un pasaporte vencido, podrán optar por otros documentos para viajar a Canadá, como
- Certificado de nacimiento
- Certificado de ciudadanía o naturalización
- certificado de estatus indio, junto con identificación con foto
- Permiso de conducir mejorado de EE. UU.
Qué documentos se exigen a residentes permanentes de Estados Unidos
Para viajar como residente permanente de Estados Unidos a Canadá si el traslado se realiza en avión, será necesario presentar
- Pasaporte válido del país del que se es nacional
- Tarjeta válida de residente permanente u otra prueba equivalente que pruebe el estatus
Si, en cambio, el viaje se realiza por tierra o por agua y se ingresa directamente desde Estados Unidos, con presentar únicamente la tarjeta de residente permanente o una prueba equivalente de estatus será suficiente. En estos casos no se necesita presentar pasaporte.