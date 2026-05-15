El jabón en pastilla continúa siendo un básico en la mayoría de los hogares españoles. Se usa diariamente en el baño para la higiene personal, en la cocina y en la lavandería para eliminar manchas de ropa y calzado. Sin embargo, su formato sólido genera algunas molestias habituales: el fondo se reblandece, la superficie se vuelve muy resbaladiza al mojarse y la jabonera termina encharcada con una mezcla desagradable de agua y restos de jabón. Existe un truco casero extremadamente sencillo y barato que resuelve estos tres problemas al mismo tiempo: poner una goma elástica al jabón. Esta técnica, que solo requiere una goma común de las que guardamos en cualquier cajón, permite alargar la vida del jabón, generar más espuma y mantener la jabonera limpia y libre de residuos húmedos, sin necesidad de comprar accesorios especiales. Este método se recomienda porque es universal, inmediato y económico. No exige inversión ni herramientas especiales. Cualquier persona puede aplicarlo en segundos y notar mejoras desde el primer uso. Frente a jaboneras magnéticas, rejillas de silicona o soportes inclinados, la goma elástica representa una solución casera de coste prácticamente cero que ofrece resultados comparables o incluso superiores en comodidad diaria. La clave reside en la colocación estratégica de la goma, que admite dos variantes complementarias que se pueden usar juntas para maximizar los beneficios. Coloca la goma alrededor de la pastilla, ajustándola sin que apriete demasiado ni corte el jabón. Esta sencilla acción crea relieve e irregularidades sobre la superficie lisa del jabón. La segunda forma consiste en estirar una o varias gomas elásticas atravesadas en la base de la jabonera, creando una rejilla improvisada.