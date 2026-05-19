El labial nude más buscado: este pintalabios de Mercadona combina elegancia, pigmentación y larga duración.

La colección Terra se ha convertido en una de las apuestas de maquillaje más destacadas gracias a sus tonos inspirados en la naturaleza y su acabado sofisticado. Entre todos los productos, el labial nude Terra Lipstick sobresale por su combinación de cobertura, textura cremosa y efecto mate de larga duración.

Inspirada en minerales y rocas milenarias, la colección de Mercadona en España busca conectar con la esencia más natural a través de colores marrones intensos, acabados profundos y un packaging con efecto marmolado que evoca formaciones naturales. Sus tapones con forma de piedra completan una propuesta estética que sigue las tendencias actuales del maquillaje elegante y minimalista.

Labial Terra en tendencia: acabado elegante y larga duración

El Terra Lipstick está diseñado para quienes buscan un labial con personalidad, acabado elegante y comodidad durante horas. Su fórmula cremosa se desliza fácilmente sobre los labios y ofrece una cobertura total desde la primera pasada, logrando un color uniforme y altamente pigmentado.

Además, el pintalabios proporciona un acabado mate sofisticado que no reseca ni agrieta los labios, uno de los aspectos más valorados por quienes utilizan labiales de larga duración. Gracias a su textura ligera, mantiene la comodidad sin dejar sensación pesada, incluso tras varias horas de uso.

La colección apuesta especialmente por los tonos nude y rosados profundos, ideales tanto para looks diarios como para maquillajes más sofisticados.

El labial nude más buscado: este pintalabios de Mercadona combina elegancia, pigmentación y larga duración. Mercadona

Características del labial Terra de Mercadona

Fórmula cremosa

El labial incorpora una textura suave y cremosa que facilita la aplicación y permite conseguir un color intenso y uniforme desde el primer uso.

Acabado mate

Su efecto mate aporta sofisticación sin provocar sequedad en los labios, manteniendo una sensación confortable durante todo el día.

Larga duración

Está formulado para ofrecer duración prolongada sin resultar pesado ni cuartearse con facilidad.

Tonos disponibles

01 Nude rosado medio : se trata de un tono elegante y versátil que funciona tanto con maquillajes naturales como con estilos más sofisticados. Aporta presencia a los labios sin oscurecerlos demasiado y destaca por su alta pigmentación.

02 ONYX: un rosado intenso y profundo con matiz ciruela que combina un acabado vibrante con una textura cremosa y refinada.

El labial nude más buscado: este pintalabios de Mercadona combina elegancia, pigmentación y larga duración. Mercadona

¿Cuál es el precio del labial Terra de Mercadona y cómo comprarlo?

Los labiales Terra tienen un precio de 5 euros, posicionándose como una de las opciones low cost más buscadas de la temporada dentro del maquillaje nude y mate.

Se pueden comprar en el sitio web o en las tiendas físicas de Mercadona en España, dentro de la sección de perfumería y cosmética, donde la cadena comercializa los productos de maquillaje de su marca Deliplus.