Las comunidades autónomas se movilizan para atender a las víctimas del accidente ferroviario de Córdoba.

La Comunidad de Madrid ha ofrecido a la Junta de Andalucía los hospitales de su red pública y los equipos del Summa112 para atender las víctimas del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) y ha desplegado equipos de apoyo en la estación de Atocha para acompañar a los familiares de los viajeros.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en su cuenta de X que los hospitales y equipos de emergencia de la región están pendientes de la situación en Córdoba tras el “trágico” descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que de momento se ha cobrado cinco víctimas mortales.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, en su cuenta de X, Samur-Protección Civil también se ha puesto a disposición de Adif/Renfe y se ha desplazado a la estación de Atocha con un psicólogo y una ambulancia básica por si acuden allí familiares de los pasajeros de los dos trenes afectados.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado en X que su gabinete está prestando la “máxima atención” para “dar respuesta ante el accidente ferroviario”. “Desde la Delegación del Gobierno de Madrid prestamos todo nuestro apoyo a los servicios de seguridad y emergencia”.

Al menos cinco personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación que se ha abierto.

Tres de los muertos viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua.

En el Iryo viajaban 317 personas, que habían salido a las 18.40 horas de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid y que apenas una hora después descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva que también ha descarrilado.

Navarra ofrece sus recursos para atender a las víctimas del accidente ferroviario

Navarra ha puesto a disposición del Estado y de la Junta de Andalucía los recursos que sean necesarios para atender a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Así lo ha anunciado en la red social X la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, quien asegura estar “estremecida” por las noticias que están llegando tras el accidente ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

“Mis pensamientos con las víctimas, heridos y familiares”, subraya la presidenta navarra en su mensaje. La cifra de fallecidos ha ido aumentando conforme pasa el tiempo y se han confirmado ya diez muertos y al menos 25 heridos graves.

Castilla y León se pone a disposición de las familias de las víctimas y de los heridos

La Junta de Castilla y León se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas y de los heridos en el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su consternación ante este “terrible” accidente y ha trasladado el pésame y el cariño de toda la Comunidad a las familias de las víctimas a través de un mensaje en X.

Además, ha deseado una pronta recuperación a los heridos y ha asegurado que la Junta está a su disposición para lo que sea necesario.

La cifra de fallecidos ha ido aumentando conforme pasa el tiempo y se han confirmado ya diez muertos y al menos 25 heridos graves.

Page ofrece los recursos de Castilla-La Mancha para atender a las víctimas del accidente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ofrecido “los recursos que sean necesarios” para atender a las víctimas del accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba.

“Sigo con atención y enorme preocupación las informaciones que llegan sobre el terrible accidente de trenes en Adamuz”, ha expresado el presidente castellanomanchego en su cuenta de la red social X, en la que ha expresado su “solidaridad” y ha ofrecido “los recursos que sean necesarios desde Castilla-La Mancha”.

Son ya diez los muertos en el accidente de tren ocurrido esta tarde en Córdoba, al descarrilar un convoy con más de 300 pasajeros y chocar con otro que circulaba por la vía contigua, a la altura de Adamuz, en Córdoba, en un siniestro en el que al menos hay 25 heridos

