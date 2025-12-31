El Gobierno español habilita un nuevo plazo para solicitar los viajes del IMSERSO de la temporada 2025-2026.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha abierto un plazo extraordinario para solicitar los viajes correspondientes a la temporada 2025-2026. De este modo, las personas interesadas todavía pueden inscribirse para viajar con el IMSERSO a lo largo de 2026.

Cabe recordar que el periodo ordinario de presentación de solicitudes concluyó el pasado 23 de julio de 2025. No obstante, el organismo ha habilitado una nueva ventana que permanecerá abierta desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026.

Aquellos que estén interesados en viajar con el IMSERSO tendrán tiempo hasta el 30 de abril de 2026 para presentar la solicitud. ¿Cómo anotarse?

Nuevo plazo de solicitudes para los viajes del IMSERSO de 2026

Desde el IMSERSO aclaran que “las solicitudes que haya dado de alta mediante esta Sede Electrónica pueden tardar varios días en sincronizarse y poder ser consultadas o modificadas”.

La solicitud para los viajes del IMSERSO de la temporada 2025-2026 se puede realizar directamente por la Sede Electrónica del IMSERSO. El acceso al formulario de solicitud de Alta en este procedimiento no requiere de autenticación electrónica por parte de la persona interesada.

Cabe destacar que los precios de los viajes del IMSERSO varían en función de diferentes factores, como el lugar de destino o el número de días de estancia. También intervienen otros elementos como el transporte o servicios adicionales.

Para la temporada de viajes del IMSERSO 2025-2026, los precios previstos se sitúan en una horquilla que va desde los 232,91 euros hasta los 564,72 euros. Además, esta convocatoria incorpora una novedad histórica: se han reservado 7447 plazas con una tarifa única de 50 euros, pensadas específicamente para personas mayores con rentas más bajas.

Requisitos para participar en los viajes del IMSERSO 2025-2026

Para participar en los viajes del IMSERSO de la temporada 2025-2026 es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Residir en España.

Cumplir con los requisitos de edad y de pensionista.

Tanto los usuarios de plazas como sus acompañantes, a excepción de los hijos, deben valerse por sí mismos para realizar las actividades básicas del día a día.

Deben acreditar el cumplimiento de los requisitos mediante declaración responsable.

Así, para poder optar a una plaza de los viajes del IMSERSO, es obligatorio ser pensionista de jubilación, pensionista de viudedad con 55 años o más o ser pensionista de incapacidad permanente con 60 años o más edad.

También podrán acceder personas beneficiarias de una pensión de la Seguridad Social con 60 años o más edad; así como personas beneficiarias del sistema de la Seguridad Social con 65 años o más edad.