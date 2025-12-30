El Gobierno español estudia una nueva cuenta de ahorro e inversión para sacar el dinero de las cuentas sin rentabilidad.

El Ministerio de Economía ha sacado una consulta para la creación de una cuenta de ahorro e inversión en España para que el ahorrador invierta a largo plazo, diversifique sus inversiones y obtenga más rentabilidad, pues en España el 85% de los depósitos permanece en cuentas a la vista con muy baja remuneración .

En la consulta se recuerda que la Comisión Europea (CE) ha recomendado el incremento de la disponibilidad de cuentas de ahorro e inversión en el marco de la estrategia para la Unión del Ahorro y la Inversión, y que varios países miembros de la UE, entre ellos España, han acordado lanzar la etiqueta ‘Finance Europe’.

La Comisión Europea pretende aumentar la participación de los ahorradores minoristas en los mercados de capitales, al tiempo que canaliza inversión hacia esos sectores estratégicos. (Imagen: archivo)

Esta etiqueta se aplicaría a instrumentos que inviertan principalmente en renta variable, con un mínimo de inversión del 70% en el Espacio Económico Europeo en sectores estratégicos, y sería para inversión a largo plazo, exigiendo un período mínimo de mantenimiento de la inversión de cinco años.

Con estas iniciativas, la CE pretende aumentar la participación de los ahorradores minoristas en los mercados de capitales, al tiempo que canaliza inversión hacia esos sectores estratégicos europeos.

En España, la tasa de ahorro de los hogares se ha incrementado en los últimos años, hasta situarse en torno al 13% de la renta disponible, niveles significativamente superiores a los de década anterior, según señala el Ministerio de Economía en su consulta.

A pesar de ello, en el patrimonio de los hogares españoles siguen teniendo un elevado peso de los activos inmobiliarios, que suponen aproximadamente el 75% del total, mientras que la cartera de activos financieros presenta una diversificación limitada.

Dentro de la cartera financiera, el efectivo y los depósitos suponen el 35% del total, y de estos últimos, el 85% permanece en cuentas a la vista con muy baja remuneración.

Además, en la consulta se explica que los ahorradores españoles se enfrentan a una oferta heterogénea de productos, cada uno con características distintas de liquidez, rentabilidad potencial y riesgo, lo que añade complejidad a la toma de decisiones financieras y puede suponer una barrera de entrada a los mercados de capitales.

El Ministerio de Economía dice que la cuenta de ahorro e inversión mejoraría la oferta y se diseñaría como un vehículo simple que permita incorporar una diversificación adecuada y ofrezca un equilibrio de rentabilidad-riesgo acorde al perfil de cada inversor.

Las cuentas de ahorro e inversión permitirían a los ciudadanos canalizar, de forma sencilla y acumulativa a lo largo del tiempo, parte de su ahorro hacia una cartera diversificada de instrumentos financieros (acciones, bonos, fondos de inversión u otros productos aptos), ofrecida por intermediarios financieros autorizados.

La CE, en su recomendación, lo plantea como un contenedor estable a largo plazo, con reglas simples, costes previsibles y un tratamiento sencillo, que reduzca barreras de entrada para los pequeños inversores, mejore sus resultados financieros a medio y largo plazo, y refuerce su protección mediante una arquitectura clara y comprensible.

Varios estados miembros de la UE ya han desarrollado esquemas nacionales de cuentas de ahorro e inversión, entre ellos Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia. Fuera de la UE, Noruega, Canadá, Japón y el Reino Unido cuentan con cuentas de ahorro e inversión.

La consulta del Ministerio de Economía, abierta hasta el 30 de enero, es para iniciar un proyecto normativo que establezca el marco de la cuenta de ahorro e inversión en España y definir las condiciones de uso nacional de la etiqueta ‘Finance Europe’.

Esta etiqueta es el primero proyecto acordado por varios estados miembros de la UE (España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Estonia) dentro de la iniciativa ‘Competitiveness Lab’.

Fuente: EFE