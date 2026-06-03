El Gobierno cambia las carreteras: podrán quitar espacio a los coches para las bicicletas

Hay muchas carreteras en las que es habitual ver ciclistas compartiendo la vía con coches, motocicletas u otros vehículos motorizados, pero eso no significa que la convivencia entre ambos grupos sea sencilla. Los conductores reclaman que las bicicletas les obligan a circular más lento y a extremar la precaución, y los ciclistas exigen más protección frente a los automóviles, que son más rápidos y pesados.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de todos los usuarios de la vía, el Boletín Oficial del Estado ha confirmado una modificación en el Reglamento General de Carreteras que abre las puertas a la construcción de un carril bici segregado en la Red Estatal. Para ello, podría eliminarse el arcén de las propias carreteras.

La decisión supone un cambio importante en la movilidad ciclista en España y afecta tanto a conductores como a usuarios de bicicletas. Además, el nuevo modelo busca crear una red más segura y conectada en zonas urbanas , accesos metropolitanos y carreteras entre poblaciones.

El Gobierno cambia las carreteras: podrán quitar espacio a los coches para las bicicletas

Adiós a los arcenes: el BOE habilita nuevos carriles bici en carreteras del Estado

La publicación del BOE indica que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible junto con la DGT impulsará iniciativas de movilidad ciclista en el ámbito de las carreteras del Estado. Para ello, se construirán o adaptarán infraestructuras como carriles bici o vías seguras que formen una red continua para los ciclistas.

En otras palabras, en carreteras con varios carriles o poco tráfico se podrían crear recorridos ciclistas contiguos llegando incluso a reducir o eliminar los arcenes con ese fin. La medida busca transformar parte de la infraestructura actual para facilitar la circulación de bicicletas de forma más protegida.

De esta forma, se pretende facilitar este tipo de desplazamiento en zonas urbanas, en los alrededores de las ciudades o incluso entre distintas poblaciones. Del mismo modo, se trabajará con los ayuntamientos o las comunidades autónomas para que todas las políticas de movilidad ciclista estén coordinadas y sean coherentes entre ellas.

Qué busca el Gobierno con los nuevos carriles bici segregados

El objetivo no es otro que crear una red ciclista segura y conectada, siguiendo con las directrices de la Estrategia Estatal por la Bicicleta y la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.

La modificación del Reglamento General de Carreteras pretende mejorar la convivencia entre bicicletas y vehículos motorizados. La intención es reducir riesgos y favorecer desplazamientos más sostenibles en distintos puntos del país.

Eso sí, hay que tener en cuenta que si los nuevos carriles estuviesen señalizados con el cartel R-407a, que indica el uso obligatorio de la vía ciclista, todos los usuarios que viajen en bici deberían circular por él y no por la carretera.

El Gobierno cambia las carreteras: podrán quitar espacio a los coches para las bicicletas. RAGGIO ALBERTO

El cambio que puede afectar a los ciclistas deportivos

La nueva normativa también puede generar debate entre los ciclistas que entrenan para competición. Eso afectaría significativamente a los ciclistas que entrenan para competición, ya que los carriles de bici suelen ser insuficientemente anchos y se impide circular en grupo y en paralelo por ellos.

La posible eliminación de arcenes en algunas carreteras podría modificar hábitos habituales de entrenamiento y circulación. Además, algunos usuarios consideran que determinadas vías ciclistas no ofrecen espacio suficiente para grupos numerosos.

El desarrollo de estas infraestructuras dependerá de cada proyecto concreto y de la coordinación entre administraciones públicas. La señalización y las características técnicas de cada carril bici serán claves para definir cómo convivirán bicicletas y vehículos.

Cuáles son las normas que deben cumplir los ciclistas en ciudad y carretera

Aunque la gran mayoría de las normas de tráfico están dirigidas a los conductores de vehículos de motor, los ciclistas también deben respetar ciertas reglas.

Para desplazarse por la ciudad, las bicicletas deben circular por el lado derecho de la vía, manteniendo una distancia de seguridad con los bordillos o los vehículos aparcados y viajando, como mucho, de dos en dos.

En el caso de las carreteras, los ciclistas deben utilizar el arcén en caso de que exista y colocarse en fila si se forman aglomeraciones. Estas obligaciones seguirán siendo importantes mientras avanzan los cambios previstos en la red estatal de carreteras.