El aliado perfecto para los ciclistas se encuentra en Lidl: este poncho de lluvia protege contra el viento y agua.

Salir en bicicleta cuando el tiempo empeora ya no tiene por qué ser un problema. Lidl en España incorpora en su catálogo online un poncho de lluvia de pensado para proteger al ciclista frente al agua y el viento sin limitar la movilidad durante el recorrido.

Este accesorio destaca por su diseño funcional, su capacidad para plegarse en un tamaño compacto y sus materiales impermeables. Además, el 91% de los clientes que lo adquirieron lo recomiendan, lo que lo convierte en una de las opciones más interesantes para quienes buscan mantenerse secos durante sus desplazamientos.

Poncho de lluvia para bicicleta de Lidl: una barrera eficaz frente a la lluvia y el viento

El poncho de lluvia para bicicleta de CRIVIT ha sido desarrollado para cubrir el cuerpo mientras se pedalea, ofreciendo una barrera eficaz frente a la lluvia y el viento. Está fabricado con un tejido cuya superficie soporta una columna de agua de hasta 3000 mm, gracias a sus costuras principales selladas y a un acabado repelente al agua con tecnología BIONIC-FINISH ECO.

Su diseño permite llevarlo cómodamente sobre una chaqueta sin restringir los movimientos. Además, incorpora una capucha amplia con espacio suficiente para utilizar casco, lo que mejora la protección sin comprometer la seguridad.

El aliado perfecto para los ciclistas se encuentra en Lidl: este poncho de lluvia protege contra el viento y agua. Lidl/ ChatGPT

Las características que convierten a este poncho de Lidl en un accesorio imprescindible

Protección impermeable y contra el viento

Resistente al agua con una columna de agua de 3000 mm.

Costuras principales selladas para evitar filtraciones.

Material exterior con tratamiento repelente al agua BIONIC-FINISH ECO.

Diseño pensado para pedalear con comodidad

Amplia libertad de movimiento.

Puede utilizarse sobre la chaqueta.

Capucha ajustable mediante cordón elástico y tope.

Espacio suficiente para llevar casco.

Mayor seguridad y ajuste

Lazos elásticos para fijar el poncho a las piernas y evitar que se desplace con el viento.

Puños regulables mediante cierre de velcro.

Elementos decorativos reflectantes que mejoran la visibilidad.

Fácil de transportar

Diseño compacto.

Puede guardarse completamente en el bolsillo delantero, ocupando muy poco espacio en una mochila o bolso.

Materiales y colores

Fabricado con 100% poliéster reciclado .

Disponible en los colores verde/negro y negro .

Tallas: S/M y L/XL.

El aliado perfecto para los ciclistas se encuentra en Lidl: este poncho de lluvia protege contra el viento y agua. Lidl

Precio del poncho de lluvia de Lidl y cómo comprarlo

El poncho de lluvia para bicicleta está disponible en la tienda online de Lidl por 11,99 euros. Antes de realizar la compra, los usuarios pueden elegir entre las tallas S/M y L/XL, además de seleccionar el color deseado según la disponibilidad.

Lidl también recomienda consultar su guía de tallas para escoger la opción más adecuada antes de completar el pedido.