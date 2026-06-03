El Gobierno y la Dirección General de Tráfico (DGT) persiguen el objetivo de optimizar el tráfico y reducir los accidentes viales en toda España. Para alcanzar esta meta, se implementarán nuevas reducciones en la velocidad máxima de ciertas carreteras y nuevos radares en puntos estratégicos de la circulación.

Estas iniciativas se enmarcan dentro de las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el informe “Medidas recomendadas para mejorar la seguridad de la infraestructura vial”, el organismo sugería hace algunos años establecer una velocidad máxima de 100 km/h en autovías.

Se afirmaba que esta medida era una de las más efectivas para reducir la siniestralidad en carretera. De este modo, varios países europeos, como Italia, Francia y Alemania, implementaron esta recomendación de la ONU.

Autopistas con límites de velocidad

En Guipúzcoa, Bidegi (Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras) ha comunicado que seis tramos de la AP-8 tendrán un límite de velocidad establecido en 100 km/h, con la finalidad de aumentar la seguridad vial.

Una de las primeras autopistas en implementar esta regulación ha sido la AP-7 en Cataluña, que ha incorporado un sistema de límites de velocidad dinámicos.

En un trayecto de 140 kilómetros, que se extiende desde El Vendrell (Tarragona) hasta Maçanet de la Selva (Girona), la velocidad máxima permitida puede modificarse en tiempo real mediante inteligencia artificial.

Dicha tecnología examina varios factores, como las condiciones meteorológicas, la densidad del tráfico, la hora del día e incluso la calidad del pavimento, para establecer en cada instante la velocidad más segura.

En Galicia, la AG-55 ha implementado una reducción permanente de la velocidad máxima permitida en determinados puntos, especialmente en áreas con inclinaciones pronunciadas o en donde se encuentran radares de control de velocidad.

Aprobado por la DGT | El Gobierno español disminuirá la velocidad máxima a 100 km/h en todas las carreteras del país (foto: archivo).

Nuevos límites de velocidad para una gestión vial eficiente

Los límites de velocidad dinámicos representan la evolución de la gestión vial moderna. A diferencia de los límites tradicionales, estos pueden variar en tiempo real según las condiciones del tráfico, meteorología, accidentes u obras. Su objetivo es mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Países como Alemania y Francia han implementado con éxito sistemas semejantes, demostrando que los límites dinámicos son eficaces para reducir la siniestralidad en carreteras donde las condiciones varían constantemente. Sin embargo, la instalación y mantenimiento de los paneles inteligentes y radares requiere una inversión significativa.

Actualmente, el Reglamento General de Circulación establece los 120 km/h como límite máximo en autopistas y autovías. No obstante, en el futuro, los 100 km/h podrían convertirse en la velocidad estándar en autovías y autopistas en todo el país.

Este cambio no solo busca proteger la vida de todos los usuarios de la vía, sino también mejorar la eficiencia del tráfico y reducir el impacto ambiental.