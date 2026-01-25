En esta noticia
El Corte Inglés ha lanzado una de las ofertas tecnológicas más destacadas del momento en España con una rebaja significativa en el Samsung Galaxy A26, un smartphone de gama media que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial y conectividad de última generación.
La propuesta se enmarca dentro de las promociones tecnológicas vigentes de la cadena y pone el foco en un modelo recientemente incorporado al catálogo de Samsung.
Se trata de un equipo orientado a quienes buscan prestaciones actuales, conectividad 5G y una experiencia optimizada por software, disponible en distintos canales de compra con logística ágil en todo el país.
Un smartphone con inteligencia artificial y pantalla Super AMOLED
El Samsung Galaxy A26 5G se presenta como una opción equilibrada para quienes buscan rendimiento, autonomía y una experiencia visual de alto nivel. Integra funciones de inteligencia artificial que optimizan el uso diario, mejoran la fotografía y ajustan el rendimiento del sistema según las necesidades del usuario.
Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, ideal para consumir contenido multimedia, jugar o navegar con mayor fluidez. Además, su procesador Samsung Exynos 1380 garantiza un funcionamiento ágil incluso en tareas exigentes.
Características del Samsung Galaxy A26 5G
Pantalla y diseño
- Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+
- Tasa de refresco de hasta 120 Hz
- Diseño delgado de 7,7 mm
- Peso de 197 gramos
Rendimiento y almacenamiento
- Procesador Samsung Exynos 1380 Octa-Core
- Memoria RAM de 8 GB
- Almacenamiento interno de 256 GB
Fotografía
- Cámara trasera triple: sensor principal de 50 MP- lente gran angular de 8 MP- lente macro de 2 MP
- Cámara frontal de 13 MP
Conectividad y funciones
- Conectividad 5G
- Wi-Fi
- Bluetooth 5.3
- NFC
- Dual SIM
Batería y seguridad
- Batería de 5000 mAh
- Carga rápida de 25W
- Reconocimiento facial
- Lector de huellas dactilares
Sistema operativo
- Android 15
- Interfaz Samsung One UI 7
¿Cómo comprar el Galaxy A26?
El Samsung Galaxy A26 puede adquirirse en El Corte Inglés por 289,24 euros, frente a su precio original de 369 euros. La compra incluye el móvil y el cable de carga, con el equipo en estado nuevo y libre.
La cadena ofrece envío gratuito, con entrega incluso en el mismo día en algunas zonas, además de opciones de recogida en tienda, Click&Car y puntos asociados como Correos, Celeritas y Supercor, todas sin costo adicional. La oferta ya está disponible y sujeta a stock limitado.