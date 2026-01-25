El Corte Inglés ofrece el Samsung Galaxy A26 en descuento: este novedoso smartphone integra funciones avanzadas de inteligencia artificial.

El Corte Inglés ha lanzado una de las ofertas tecnológicas más destacadas del momento en España con una rebaja significativa en el Samsung Galaxy A26, un smartphone de gama media que incorpora funciones avanzadas de inteligencia artificial y conectividad de última generación.

La propuesta se enmarca dentro de las promociones tecnológicas vigentes de la cadena y pone el foco en un modelo recientemente incorporado al catálogo de Samsung.

Se trata de un equipo orientado a quienes buscan prestaciones actuales, conectividad 5G y una experiencia optimizada por software, disponible en distintos canales de compra con logística ágil en todo el país.

Un smartphone con inteligencia artificial y pantalla Super AMOLED

El Samsung Galaxy A26 5G se presenta como una opción equilibrada para quienes buscan rendimiento, autonomía y una experiencia visual de alto nivel. Integra funciones de inteligencia artificial que optimizan el uso diario, mejoran la fotografía y ajustan el rendimiento del sistema según las necesidades del usuario.

Cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, ideal para consumir contenido multimedia, jugar o navegar con mayor fluidez. Además, su procesador Samsung Exynos 1380 garantiza un funcionamiento ágil incluso en tareas exigentes.

Características del Samsung Galaxy A26 5G

Pantalla y diseño

Pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+

Tasa de refresco de hasta 120 Hz

Diseño delgado de 7,7 mm

Peso de 197 gramos

Rendimiento y almacenamiento

Procesador Samsung Exynos 1380 Octa-Core

Memoria RAM de 8 GB

Almacenamiento interno de 256 GB

Fotografía

Cámara trasera triple: sensor principal de 50 MP- lente gran angular de 8 MP- lente macro de 2 MP

Cámara frontal de 13 MP

Conectividad y funciones

Conectividad 5G

Wi-Fi

Bluetooth 5.3

NFC

Dual SIM

Batería y seguridad

Batería de 5000 mAh

Carga rápida de 25W

Reconocimiento facial

Lector de huellas dactilares

Sistema operativo

Android 15

Interfaz Samsung One UI 7

¿Cómo comprar el Galaxy A26?

El Samsung Galaxy A26 puede adquirirse en El Corte Inglés por 289,24 euros, frente a su precio original de 369 euros. La compra incluye el móvil y el cable de carga, con el equipo en estado nuevo y libre.

La cadena ofrece envío gratuito, con entrega incluso en el mismo día en algunas zonas, además de opciones de recogida en tienda, Click&Car y puntos asociados como Correos, Celeritas y Supercor, todas sin costo adicional. La oferta ya está disponible y sujeta a stock limitado.