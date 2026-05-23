Educadoras infantiles de todo el país reclamaron mejoras laborales en Madrid con una marcha multitudinaria

Miles de personas procedentes de distintos puntos de España volvieron a teñir de amarillo las calles de Madrid en una nueva jornada de protesta protagonizada por trabajadoras de educación infantil, especialmente del ciclo de 0 a 3 años.

La manifestación tuvo como objetivo reclamar el reconocimiento de este tramo como parte del ciclo básico educativo, además de exigir una reducción de ratios, mejoras salariales y un mayor refuerzo de personal y recursos.

Educadoras infantiles de todo el país reclamaron mejoras laborales en Madrid con una marcha multitudinaria EFE

La convocatoria a la marcha por la educación infantil

La protesta fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y Comisiones Obreras, en continuidad con la huelga estatal del pasado 7 de mayo. A la movilización asistieron educadoras de hasta nueve comunidades autónomas, acompañadas por familias y estudiantes. Asimismo, contó con el respaldo de formaciones políticas como el PSOE de Madrid, Izquierda Unida y Podemos.

Según los organizadores, entre 15.000 y 20.000 personas participaron en la marcha, que recorrió el trayecto desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Durante el recorrido, se reclamó tanto a las administraciones públicas como a las patronales una transformación profunda de las condiciones laborales en el ciclo educativo de 0 a 3 años.

¿Qué reclaman las educadoras?

Uno de los principales focos de las reivindicaciones de docentes y sindicatos fue la elevada carga de trabajo en las aulas, que consideran insostenible. Denunciaron situaciones con ratios de hasta ocho bebés por educadora en el tramo de 0 a 1 año, 14 en el de 1 a 2 y hasta 20 niños entre los 2 y 3 años .

Por su parte, Gina Rius, delegada de CGT Infantil Barcelona, exigió una modificación de la Lomloe para que el ciclo de 0 a 3 años se reconozca “como educación”.

Además, destacó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas para un sector compuesto en un 97 % por mujeres, señalando que “porque sin eso es imposible” ofrecer una educación de calidad.

Las demandas al Gobierno

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Cobos, afirmó en declaraciones a los medios que es de “plena justicia” integrar este ciclo “de pleno” en el sistema educativo.

Además, defendió la necesidad de “presionar mucho” al Gobierno y al Congreso para lograr que se atiendan las demandas del colectivo.

No obstante, también señaló que la actual aritmética parlamentaria dificulta estos avances, incluyendo la integración del personal de centros públicos en el estatuto del empleado público.

En este sentido, Cobos subrayó: “No se trata de bajar el precio de las plazas, sino de que se incorpore este ciclo como parte del sistema educativo”.

Las críticas de los sindicatos a la Comunidad de Madrid

También participó la portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, quien criticó la gestión de la huelga indefinida en la Comunidad de Madrid. Aseguró que “lo que tiene que hacer” el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es “hacer política”, insistiendo en que “la gente no pide privilegios, pide dignidad para cuidar y educar a bebes”.

En la misma línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, afirmó que las escuelas infantiles están llenando “de dignidad” las calles de la capital mientras reclaman mejoras laborales, denunciando que el Consistorio les está “dando la espalda”.

Las educadoras consultadas coincidieron en señalar que la educación infantil pública de 0 a 3 años queda en muchos casos en manos de comunidades y ayuntamientos cuya gestión termina delegándose en empresas privadas. Esta situación, según denuncian, incrementa la precariedad laboral, con salarios que en algunos territorios apenas alcanzan los 1000 euros.

Finalmente, el colectivo también reclama una reducción de la jornada de atención directa con menores, así como el reconocimiento del tiempo destinado a la preparación de actividades y a la formación profesional.