Descubren un tesoro oculto de 9 millones de euros durante las obras de un edificio: hallan monedas y lingotes de oro . (Fuente: Shutterstock).

Un grupo de trabajadores encontró un tesoro de oro valorado en 9 millones de euros mientras realizaba obras de reforma en un antiguo edificio de Dendermonde, en la provincia de Flandes Oriental, al norte de Bélgica. El hallazgo incluye monedas y lingotes que permanecían ocultos en el sótano del inmueble.

El descubrimiento se produjo durante los trabajos que una empresa local de construcción llevaba a cabo en un edificio propiedad de CAW, una organización sin ánimo de lucro que ofrece servicios sociales en la región. Las piezas fueron encontradas dentro de un cofre escondido detrás de las paredes del sótano y el hallazgo fue comunicado inmediatamente a la policía.

El cofre de oro apareció detrás de las paredes del sótano

Las monedas y los lingotes se encuentran actualmente bajo custodia policial, mientras la Fiscalía de Flandes Oriental ha abierto una investigación para determinar de dónde procede el tesoro y a qué época pertenecen las piezas.

El hallazgo tuvo lugar en Dendermonde, donde los trabajadores descubrieron el cofre durante las obras de reforma. Un responsable de CAW explicó a la cadena belga VRT que la organización avisó a las autoridades nada más conocer la existencia del oro.

Descubren un tesoro oculto de 9 millones de euros durante las obras de un edificio: hallan monedas y lingotes de oro. (Fuente: Shutterstock).

La Fiscalía investiga quién es el dueño del tesoro

La procedencia y la propiedad del oro todavía son una incógnita para las autoridades. La Fiscalía deberá determinar quién ocultó las piezas, cuándo fueron depositadas en el edificio y si su origen se ajusta a la legalidad.

“Por el momento se desconoce a quién pertenece el oro y si su origen es legal”, dijo una portavoz de la fiscalía al citado medio flamenco.

Descubren un tesoro oculto de 9 millones de euros durante las obras de un edificio: hallan monedas y lingotes de oro. (Fuente: Shutterstock).

Qué pasará con los 9 millones de euros encontrados

El destino del tesoro dependerá de las conclusiones de la investigación y de quién pueda acreditar legalmente su propiedad. Si finalmente el oro queda en manos de CAW, la organización ya ha señalado que utilizará el dinero para reforzar su labor social.

En concreto, Geert Hillaert, representante de la entidad sin ánimo de lucro, afirmó que los fondos se destinarían a financiar centros de acogida y servicios sociales dirigidos a personas sin hogar.