Colombia y Ecuador reactivaron las conversaciones para poner fin a la guerra comercial que ya completa cerca de dos meses, luego de un encuentro virtual liderado por los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países y con acompañamiento de la Comunidad Andina. La reunión permitió definir una hoja de ruta para avanzar en seguridad fronteriza, comercio, transporte, energía y cooperación judicial, en medio de un conflicto que ha golpeado a comerciantes, transportadores y exportadores en la zona limítrofe. Durante la jornada, las delegaciones encabezadas por Juana Castro, por Colombia, y Alejandro Dávalos, por Ecuador, coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo político con alto nivel de compromiso para superar los impases recientes. Entre los temas más relevantes se incluyeron acciones conjuntas contra el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y otras formas de delincuencia organizada transnacional que han tensado la relación bilateral. Además, los gobiernos acordaron revisar asuntos pendientes en comercio, transporte, hidrocarburos y energía, así como fortalecer la presencia estatal en la frontera común. También reiteraron su disposición de agilizar los mecanismos de cooperación judicial conforme a los instrumentos internacionales vigentes. El conflicto comenzó a finales de enero de 2026, cuando Ecuador anunció la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos, argumentando preocupaciones por el aumento del narcotráfico en la zona fronteriza y la necesidad de financiar operaciones de seguridad. Como respuesta, Colombia aplicó medidas recíprocas con aranceles del mismo nivel y suspendió la exportación de energía eléctrica hacia territorio ecuatoriano. La tensión escaló semanas después cuando Ecuador elevó los aranceles al 50 %, decisión que empezó a regir a inicios de marzo y que agravó el choque económico entre ambas naciones. Posteriormente, Colombia preparó un decreto con aranceles también del 50 % a más de 170 productos ecuatorianos, lo que consolidó la guerra comercial con medidas cruzadas, restricciones a importaciones y tensiones en el sector energético. En el más reciente encuentro, ambas delegaciones coincidieron en reforzar la seguridad fronteriza y avanzar de forma integral en los temas comerciales. Entre los puntos principales se definieron: Los gobiernos reafirmaron además su intención de continuar el diálogo político y construir confianza mutua para restablecer el flujo comercial entre ambos países. La crisis ha generado protestas y bloqueos en zonas fronterizas por parte de transportadores y comerciantes, quienes reportan millonarias pérdidas por el incremento de precios y la caída de ventas. También se ha reducido el movimiento de mercancías y el empleo informal asociado al intercambio binacional. En municipios fronterizos se han reportado problemas de abastecimiento y disminución del ingreso para familias que dependen del comercio transfronterizo, lo que ha incrementado la presión para que ambos gobiernos lleguen a un acuerdo definitivo. La reanudación del diálogo se dio con la intermediación de la Comunidad Andina, que convocó a las delegaciones en una agenda orientada a normalizar la relación bilateral. Las conversaciones buscan establecer compromisos graduales para levantar las medidas económicas y recuperar la cooperación en seguridad. Ambos países también acordaron continuar las reuniones técnicas para evaluar avances y definir próximos pasos que permitan superar la crisis comercial y restablecer el intercambio, que en los últimos años ha rondado los 2.800 millones de dólares. El objetivo de las partes es lograr una desescalada progresiva que reduzca los aranceles, reactive el comercio y alivie el impacto económico que actualmente afecta a la frontera y a los sectores productivos de Colombia y Ecuador. Con información de EFE.-