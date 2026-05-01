Ecuador impuso desde la medianoche del 1 de mayo aranceles del 100% a todas las importaciones colombianas, recrudeciendo la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa bajo el argumento de que Colombia no combate eficazmente el narcotráfico en la frontera común de 600 kilómetros. La tasa de seguridad impuesta por Ecuador a los productos colombianos entró en vigor desde la pasada medianoche del 1 de mayo de 2026, elevando del 50% al 100% los gravámenes a las importaciones desde el país vecino. La medida, anunciada el 9 de abril por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae), representa el punto más álgido de una escalada comercial que comenzó hace tres meses. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador justificó el incremento señalando que Colombia no ha tomado “medidas concretas y efectivas” para mejorar la seguridad en la frontera, donde bandas criminales y grupos de narcotráfico operan con presunta impunidad. La resolución SENAE-SENAE-2026-0031-RE establece que el arancel se aplicará a mercancías bajo regímenes de importación y otros esquemas aduaneros, con el objetivo declarado de “fortalecer los mecanismos de control aduanero y seguridad nacional”. Colombia no se quedó de brazos cruzados. El Gobierno de Gustavo Petro firmó el Decreto 0455 del 28 de abril de 2026, estableciendo aranceles inteligentes de 35%, 50% y 75% a un total de 191 productos ecuatorianos, que entraron en vigor el 30 de abril. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, explicó que la medida busca “proteger la industria nacional, el empleo y garantizar el abastecimiento” sin afectar las cadenas productivas que dependen de insumos importados. Productos ecuatorianos con arancel del 75% (el más alto): El decreto colombiano mantiene arancel cero para bienes que son insumos productivos esenciales sin sustituto inmediato, mientras aplica las tarifas más altas en sectores donde Colombia tiene capacidad productiva suficiente. La resolución ecuatoriana establece excepciones específicas que no estarán sujetas al arancel del 100%: 1 de febrero de 2026: Ecuador activa una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, argumentando falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. 20 de febrero de 2026: Colombia responde con el Decreto 0170, imponiendo aranceles del 30% a más de 73 subpartidas de productos ecuatorianos, incluyendo arroz, frijol, plátano, azúcar de caña y café. 24 de febrero de 2026: Colombia corta la interconexión eléctrica con Ecuador y cierra su frontera terrestre al ingreso de productos ecuatorianos como arroz y banano. Marzo de 2026: Ecuador incrementa de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos. Marzo de 2026: Ecuador sube los aranceles al 50%. Inicios de marzo de 2026: Militares ecuatorianos bombardean supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia con apoyo de Estados Unidos. Una bomba apareció en un campo de cultivos de coca en territorio colombiano, incidente que se resolvió tras determinar que el artefacto rebotó sin detonar. 9 de abril de 2026: Ecuador anuncia que la tarifa subirá al 100% desde el 1 de mayo, tras constatar “la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”. 28 de abril de 2026: Colombia firma el Decreto 0455, estableciendo aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% a 191 productos ecuatorianos. 1 de mayo de 2026: Entran en vigor los aranceles del 100% impuestos por Ecuador y los aranceles escalonados de Colombia. Según cifras del Decreto 0455, con el arancel del 100% dispuesto por Noboa, las importaciones de Colombia de productos ecuatorianos caerían 75%, mientras que las exportaciones a Ecuador se desplomarían 79%. Solo en el primer bimestre de 2026, Colombia exportó a Ecuador USD 219,9 millones en bienes no minero-energéticos. Con los nuevos aranceles, ese intercambio comercial está prácticamente paralizado. De los 20 principales productos exportados por Colombia a Ecuador, 12 dejarían de enviarse por completo, según proyecciones del Ministerio de Comercio colombiano. La guerra comercial ha estado acompañada de una profunda crisis diplomática entre Daniel Noboa y Gustavo Petro, que llevó a ambos gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores. Inicio de marzo: Petro califica al encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, como un “preso político”. Noboa consideró esas declaraciones como un “atentado a la soberanía” y llamó a consultas a su embajador. Abril de 2026: Noboa acusa a Petro de haberse relacionado con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías (‘Fito’), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, durante su estancia en la ciudad costera de Manta en 2025 tras acudir a Quito a la posesión presidencial. Petro niega rotundamente las acusaciones. Últimos días de abril: Noboa señala a Petro por haber impulsado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano. El presidente colombiano le responde que “deje de creer mentiras” y le propone un encuentro en la frontera común para “construir la paz”. Radio Nacional de Colombia denunció que el gobierno ecuatoriano estaría involucrado en un presunto plan de autoatentado al presidente Daniel Noboa, con el objetivo de incriminar al Ejecutivo colombiano. La administración Petro presentó una demanda contra Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), argumentando que los aranceles violan el Acuerdo de Cartagena de 1969. El Programa de Liberación de la CAN, establecido en el artículo 76 del acuerdo, prohíbe gravámenes entre países miembros y es, por su propio texto, “automático e irrevocable”. Petro deslizó la posibilidad de que Colombia salga de la Comunidad Andina de Naciones si la disputa no se resuelve favorablemente. Empresarios, exportadores y trabajadores de la frontera han rechazado el alza de aranceles y han instado a los presidentes de ambos países a que se sienten a conversar para encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad sin causar más impactos económicos. Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Colombiana (Camecol), advirtió que las medidas están provocando pérdidas millonarias en ambos lados de la frontera y poniendo en riesgo miles de empleos. Gremios de comerciantes y transportistas argumentan que las tarifas de entre el 30% y 50% ya estaban provocando impactos severos, y que el salto al 100% prácticamente anula el comercio bilateral. El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) extendió las jornadas de atención en el Puente Internacional de Rumichaca, en Tulcán, en la víspera de la aplicación de la tasa del 100% a las importaciones desde Colombia. La resolución establece que “las mercancías deberán someterse a los canales de aforo: físico, documental o físico no intrusivo” para cumplir con el control aduanero reforzado. El Decreto 0455 colombiano establece que la medida arancelaria será revisada en dos meses por el Comité de Asuntos Aduaneros y Arancelarios de Comercio Exterior. El gobierno colombiano ha sido enfático en que la vigencia de estos aranceles es estrictamente recíproca: permanecerán activos mientras el gobierno de Daniel Noboa mantenga las restricciones del 100% sobre los productos colombianos. La ministra Morales señaló: “No hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial. Nos vemos forzados a modificar el Decreto 170 y nivelarlo con la nueva tarifa planteada por Ecuador”. En medio de la escalada, el presidente Gustavo Petro propuso un encuentro con Daniel Noboa en la frontera común para “construir la paz” y encontrar soluciones a la crisis de seguridad que originó el conflicto comercial. Sin embargo, hasta el momento no hay señales de que Noboa acepte la propuesta, manteniendo su postura de que Colombia debe tomar “medidas concretas” contra el narcotráfico y el crimen organizado en los 600 kilómetros de frontera compartida. La guerra comercial entre Ecuador y Colombia marca uno de los episodios más graves en las relaciones bilaterales en décadas, con impacto directo en millones de ciudadanos de ambos países que dependen del comercio transfronterizo.