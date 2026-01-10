A partir del 1 de enero de 2026, las luces de señalización V16 conectadas serán de uso obligatorio en los coches de todo el país, reemplazando así a los tradicionales triángulos de emergencia. No obstante, son escasos los conductores que comprenden su funcionamiento y la información que proporcionan.

Se trata de dispositivos de emergencia que están geolocalizados y que pueden conectarse con la plataforma 3.0 de la Dirección General de Tráfico (DGT) para ofrecer información relevante.

¿Cómo funcionan las luces de señalización V16 conectadas?

Las balizas V16 homologadas por la agencia de tráfico se informan de la posición del coche al resto de usuarios al conectarse a la red DGT 3.0 gracias a la tarjeta eSIM que llevan integradas.

De esta forma, la DGT recibe la señal y comunica la ubicación a otros vehículos que tengan tecnología de conectividad en el display o instrumentación multimedia y a través de los paneles luminosos variables de Tráfico.

Adiós triángulos de emergencia: así funcionan las balizas V16 que deberán tener todos los coches (foto: archivo).

Características y funciones de la plataforma DGT 3.0

La empresa Vodafone ha sido la operadora adjudicada para la plataforma de la agencia de seguridad vial española por cuatro años y será la encargada de brindar el soporte técnico.

Las luces V16 conectadas, que se activan y desactivan por el usuario, deben comunicar al Punto de Acceso Nacional su activación, desactivación y geoposicionamiento, al enviar cada 100 segundos su ubicación.

La DGT3.0 es una plataforma IoT desarrollada en la nube pública que se basa en los estándares de mercado API REST y colas MQTT, explicó el portal Motor Pasión. Aunque sigue en fase de pruebas, esta red ya se encuentra activa.

¿Con qué frecuencia deben cambiarse las balizas V16?

Los conductores que deseen incorporar la señalización V16 pueden adquirirla a un costo aproximado de 50 euros. Aquellos que realicen la conexión no incurrirán en gastos adicionales hasta el año 2038, dado que esta incluye un plan de conexión de 12 años.

Un aspecto que aún no ha sido confirmado es si la conexión podrá ser actualizada una vez transcurrido dicho período o si los usuarios estarán obligados a adquirir una nueva baliza, ya que la normativa no proporciona especificaciones al respecto.