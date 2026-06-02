La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este martes, 2 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 2 de junio

El clima en España se verá influenciado por el paso de un frente en el norte, dejando una masa de aire más fresca en la mayor parte de la Península, a excepción del sur y sureste, donde las temperaturas serán muy altas. En el extremo norte, habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles, con posibles chubascos y tormentas en los Pirineos.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayoría de la Península, especialmente en el tercio norte, mientras que en el área mediterránea se espera un notable aumento. En Baleares se prevén ligeros ascensos y en Canarias, pocas variaciones. Habrá viento moderado de componente oeste y norte, con intervalos fuertes en algunas áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, se espera un día poco nuboso con temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 18 grados, con viento flojo del noroeste y algunas nubes en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con nubes altas; suben las temperaturas en la vertiente mediterránea (máximas localmente notables) y bajan en la atlántica; vientos de oeste flojos a moderados, más fuertes en el litoral mediterráneo.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña presenta un cielo poco nuboso por la mañana, que se tornará nuboso en la mitad norte por la tarde, con chubascos y tormentas en el Pirineo oriental. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 35 grados, con máximas en descenso en el norte y ascenso en el litoral de Tarragona. El viento será flojo al inicio del día, aumentando a moderado del norte en el Ampurdán, con posibles rachas fuertes en zonas expuestas por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes por la tarde en las zonas montañosas. Habrá una baja probabilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 30 grados de máxima, con un descenso notable en el cuadrante noroeste. El viento será flojo del noroeste en la depresión del Ebro, aumentando a moderado.

El clima en Asturias será nuboso, con brumas al inicio y final del día en la Cordillera. Se esperan lluvias débiles más frecuentes en el este, mientras las temperaturas oscilarán entre 11 y 22 grados, con mínimas en ascenso y máximas en descenso, especialmente en zonas de montaña. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo con intervalos de nubes medias y altas. Brumas matinales y posible niebla. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo del sur con brisas costeras; por la noche rolará a norte-nordeste, moderado con algún intervalo fuerte.

En general, habrá predominio de cielos nubosos en vertientes norte, con baja probabilidad de lloviznas débiles en medianías y cielo poco nuboso o despejado en el resto. Las temperaturas oscilarán entre 17 grados de mínima y 25 grados de máxima, con poco cambio o un ligero descenso en zonas altas. Se espera un viento moderado del nordeste, fuerte en zonas bajas de las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, especialmente en Gran Canaria y La Gomera por la tarde, donde no se descartan rachas muy fuertes, además de brisas en costas suroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con algunas nubes por la tarde, temperaturas de 16°C a 40°C y vientos variables que podrían ser fuertes en el norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el norte, donde hay probabilidad de precipitaciones débiles en zonas montañosas, mientras que el resto de la región tendrá pocas nubes y predominio de nubes altas; las temperaturas oscilarán entre 6 grados como mínima y 31 grados como máxima, con un notable descenso en las máximas, especialmente en el norte y viento del noroeste y norte que será flojo a moderado.

El clima se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas y nubosidad en las montañas del este. Las temperaturas mínimas ascenderán en el este y centro de Albacete y La Mancha, mientras que en el nordeste descenderán. Las máximas alcanzarán los 36 grados y las mínimas serán de 7 grados. Habrá un viento flojo a moderado de oeste y noroeste, que cambiará hacia el norte al final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas en ascenso entre 20 y 27 °C y vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas entre 21 y 30 grados (mínimas sin cambios y máximas en ascenso) y vientos flojos de componente oeste aumentando a moderados.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará nuboso con brumas y probables nieblas de madrugada, lluvias débiles en el interior, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso, llegando hasta 22 grados.

El clima en Navarra será poco nuboso al principio, pero aumentará a nuboso con lluvias débiles en el noroeste, temperaturas de 9 a 20 grados y viento flojo a moderado.

En La Rioja habrá cielos nubosos, con precipitaciones débiles en La Rioja Alta y el Ibérico, más probables en la segunda mitad del día; mínimas con ligeros cambios, máximas en notable descenso y viento del noroeste flojo a moderado.