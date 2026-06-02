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Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.
Durante el lunes, 1 de junio de 2026,
Los números ganadores del sorteo fueron "01 04 11 12 23 39"; el número complementario es el "27", el de reintegro el "9" y el Joker es "8346426".
La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "0" ganadores con un galardón de "0" euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6285035 euros, de los cuales se entregaron 3456769.2 euros.
- 6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros
- 5 aciertos más el complementario: 6 acertantes con 18335.3 euros ganados
- 5 aciertos: 112 acertantes con un premio de 1800.79 euros
- 4 aciertos: 6665 acertantes con un premio de 44.02 euros
- 3 aciertos: 124342 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 600930 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuándo se sortea La Primitiva?
El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.
¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades.
Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.
¿Dónde se pueden cobrar los premios?
Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar. Recomendaciones para los jugadores
Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder y define de antemano un límite de tiempo y de gasto; respeta esas reglas sin excepciones. Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso y otras actividades fuera del juego.
Si notas que el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y pide apoyo. Puedes contactar con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.