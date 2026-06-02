Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores.

Durante el lunes, 1 de junio de 2026 ,

Los números ganadores del sorteo fueron "01 04 11 12 23 39"; el número complementario es el "27", el de reintegro el "9" y el Joker es "8346426".

La categoría especial tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la categoría con seis aciertos "0" ganadores con un galardón de "0" euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total llegó hasta los 6285035 euros, de los cuales se entregaron 3456769.2 euros.

6 aciertos más el reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados

6 aciertos: 0 acierto con un premio de 0 euros

5 aciertos más el complementario: 6 acertantes con 18335.3 euros ganados

5 aciertos: 112 acertantes con un premio de 1800.79 euros

4 aciertos: 6665 acertantes con un premio de 44.02 euros

3 aciertos: 124342 acertantes con un premio de 8 euros

Reintegro: 600930 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El costo mínimo de cada apuesta de La Primitiva es 1 euro, pero si se adquiere un boleto con las jugadas máximas permitidas (ocho) el valor pasa a ser de 8 euros. Además, el mismo se aumentará en los casos de se multipliquen las oportunidades.

Por otro lado, el apostador también tiene la opción de jugar con el mismo boleto a un sorteo opcional denominado "Joker", que tiene un precio de 1 euro.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Los que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: