Incorporar una rutina de caminatas diarias puede mejorar el metabolismo, ayudar a quemar calorías y favorecer una vida más saludable, según expertos en salud y actividad física.

Caminar no solo es una actividad física de bajo impacto, sino también una de las formas más efectivas de mantener un peso saludable. A diferencia de otros ejercicios, no requiere equipamiento especial ni membresías de gimnasio, y se puede realizar en cualquier lugar y a cualquier edad.

Pero una de las preguntas más frecuentes es: ¿cuántos pasos hay que caminar realmente para comenzar a bajar de peso de forma visible y sostenida? Varios estudios lo aclaran.

Caminar diariamente es una de las formas más eficaces y sostenibles para perder peso y mejorar la salud. Freepik

Por qué caminar es tan efectivo para adelgazar

Caminar es una actividad aeróbica que activa el metabolismo, mejora la circulación y ayuda a quemar grasa acumulada. Además, tiene beneficios psicológicos como la reducción del estrés y la mejora del sueño, factores que también influyen en el control del peso corporal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la falta de actividad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad global. Por ello, recomienda realizar al menos 150 minutos semanales de actividad moderada.

La cifra clave: 10.000 pasos diarios

La cifra de 10.000 pasos al día se ha convertido en un estándar popular respaldado por la ciencia. Un estudio publicado por el National Center for Biotechnology Information (NCBI) demostró que mantener este nivel de actividad mejora la composición corporal y reduce el índice de masa corporal (IMC).

Caminar 10.000 pasos diarios equivale aproximadamente a 7 u 8 kilómetros, lo que puede suponer la quema de entre 300 y 500 calorías, dependiendo del ritmo y del peso corporal.

A qué ritmo conviene caminar para perder peso

No solo importa la cantidad de pasos, sino también la intensidad. Según la American College of Sports Medicine (ACSM), para una quema de grasa eficaz se recomienda caminar a un ritmo de 4,8 a 6,4 km/h.

Esto significa un paso ligero pero constante, donde se note el esfuerzo pero sin llegar a agotar. Incorporar pequeñas pendientes, intervalos de mayor velocidad o caminatas más largas puede potenciar los resultados.

Cuántos pasos debo dar según mi objetivo de pérdida de peso

Según estudios de la Universidad de Harvard, para perder alrededor de medio kilo por semana es necesario quemar unas 3.500 calorías. Caminar unos 10.000 a 12.000 pasos diarios puede ayudarte a alcanzar ese objetivo si se combina con una dieta equilibrada.

Para personas sedentarias, el primer paso es aumentar progresivamente la cantidad de pasos hasta llegar al objetivo. Empezar con 5.000 pasos diarios y subir semana a semana es una estrategia recomendada por fisioterapeutas.

Consejos prácticos para aumentar tu actividad diaria

Usa una aplicación o reloj inteligente para contar tus pasos.

Baja una parada antes si vas en transporte público.

Camina mientras hablas por teléfono.

Realiza caminatas breves después de cada comida.

Prioriza las escaleras sobre los ascensores.

Estas acciones pueden sumar cientos de pasos extra diarios sin necesidad de dedicar tiempo exclusivo al ejercicio.

El conteo de pasos diarios, especialmente al superar los 10.000, puede marcar la diferencia en la pérdida de grasa corporal.

Caminar: una solución sostenible y al alcance de todos

Además de contribuir a la pérdida de peso, caminar reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, mejora la salud mental y aumenta la esperanza de vida. No se trata solo de contar pasos, sino de adoptar un estilo de vida activo y consciente.

La clave está en la constancia: caminar todos los días, incluso en pequeñas dosis, puede tener un impacto positivo en la salud. La ciencia es clara: 10.000 pasos al día es una meta alcanzable y eficaz para quienes buscan bajar de peso.