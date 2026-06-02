El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del lunes 1 de junio

Durante el lunes, 1 de junio de 2026,

Los números ganadores son 06 10 23 30 46 48, la cifra complementaria el 29 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "41964.97" euros.

El último resultado del Bonoloto en España (foto: Pexels).

Para el sorteo del lunes, 1 de junio de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.046.198 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.112.704,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 41964.97 euros.

3.Cinco aciertos: 65 ganadores con un premio de 968,42 euros.

4.Cuatro aciertos: 3792 ganadores con un premio de 24,9 euros.

5.Tres aciertos: 70230 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 406007 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Aquellos quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio si gané?

Los afortunados que resulten ganadores en el sorteo disponen de tres meses para reclamar su premio, contados a partir del día posterior a la celebración del sorteo. Por tanto, se aconseja revisar la fecha límite de vencimiento indicada en el dorso del boleto. En caso de que el último día del plazo coincida con un día festivo, se dispondrá de una jornada adicional para dirigirse a la oficina de ventas oficial y reclamar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo con dinero que puedas permitirte perder y define de antemano un límite de tiempo y de gasto; respeta esas reglas sin excepciones. Evita jugar para recuperar pérdidas y prioriza el descanso y otras actividades fuera del juego.

Si notas que el juego afecta tu ánimo, tus relaciones o tus finanzas, detente y pide apoyo. Puedes contactar con Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o escribir a oficina@jugadoresanonimos.org.