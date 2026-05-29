Hallazgo sin precedentes: encontraron una especie de pez peludo jamás vista y cambia la ciencia para siempre

En un descubrimiento que ha cautivado a científicos y amantes de la naturaleza por igual, investigadores australianos han confirmado la existencia de una nueva especie de pez peludo que parece sacado directamente de la imaginación.

Bautizada como Solenostomus snuffleupagus, esta fascinante criatura marina no solo representa un hallazgo sin precedentes en las aguas australianas, sino que también ha sido nombrada en honor a uno de los personajes más queridos de Barrio Sésamo, Snuffy.

Hallazgo sin precedentes: encontraron una especie de pez peludo jamás vista y cambia la ciencia para siempre Journal of Fish Biology

El descubrimiento de una especie jamás vista

Durante más de dos décadas, este pequeño pez de apariencia peluda fue confundido con Solenostomus paegnius. Sin embargo, un equipo de investigadores del Australian Museum Research Institute y el Port Stephens Fisheries Institute de Australia ha demostrado, mediante análisis genético y anatómico detallados, que se trata de una especie completamente nueva.

Los resultados, publicados en la prestigiosa revista Journal of Fish Biology, revelan diferencias significativas. Entre las más destacadas se encuentra un 22% de diferencia en el ADN mitocondrial COI y la presencia de 36 vértebras, frente a las 32-34 que caracterizan a sus parientes más cercanos. Estos datos confirman que no estamos ante una simple variante, sino ante un descubrimiento que enriquece nuestro conocimiento de la biodiversidad marina.

Las características únicas de este pez peludo

Con un tamaño diminuto de apenas 34 milímetros, el Solenostomus snuffleupagus destaca por su color naranja casi rojizo y, sobre todo, por sus abundantes filamentos corporales que parecen pelos. Estas estructuras largas cubren especialmente el hocico, las mandíbulas, la cabeza y los extremos de las aletas. Se trata de extensiones cutáneas que le permiten camuflarse de manera extraordinaria entre las algas rojas filamentosas.

Hallazgo sin precedentes: encontraron una especie de pez peludo jamás vista y cambia la ciencia para siempre Journal of Fish Biology

Esta capacidad de mimetismo es tan efectiva que el pez pasa prácticamente desapercibido ante buceadores y fotógrafos. Imita a la perfección los colores, texturas y formas vegetales de su entorno, lo que explica por qué tardó tanto en ser reconocido como especie distinta. Vive a profundidades que oscilan entre los 5 y 31 metros, en zonas de arrecifes donde su camuflaje le brinda protección perfecta.

Los ejemplares analizados provienen de varios lugares del suroeste del Pacífico, incluyendo la Gran Barrera de Coral en Australia, Papúa Nueva Guinea, Fiyi, Nueva Caledonia y Tonga . Su presencia en estas aguas ricas en biodiversidad subraya la importancia de continuar explorando estos ecosistemas.

¿Por qué se le eligió este nombre?

El nombre científico no es casual. El pez comparte con el icónico personaje de Barrio Sésamo su hocico alargado y un aspecto “despeinado” que recuerda al pelaje lanudo de Snuffleupagus (o Snuffy).

Se trata de un personaje, semejante a un mamut lanudo o un elefante sin colmillos visibles; era conocido por vivir en una cueva y ser considerado una fantasía por los adultos durante 14 años, ya que siempre aparecía por segundos y pasaba inadvertido.

De la misma forma, este pez peludo elude con facilidad la observación humana. Su habilidad para fundirse con el entorno lo convirtió durante años en una especie “imaginaria” para muchos observadores.

La elección del nombre rinde un homenaje divertido y acertado que conecta la ciencia con la cultura popular, haciendo más accesible este hallazgo al público general.