El vehículo lanzapuentes sobre ruedas se coloca como una de las iniciativas estratégicas del Ministerio de Defensa, representando un avance operativo significativo para el Ejército de Tierra. Además, implica un notable impulso industrial nacional. El Ministerio de Defensa, mediante la Dirección General de Armamento y Material, adjudicó a Indra el desarrollo del vehículo lanzapuentes sobre ruedas por un total de 382 millones de euros, impuestos incluidos. El objetivo del proyecto es dotar al Ejército de Tierra de una capacidad inexistente hasta ahora en plataformas sobre ruedas: el vehículo lanzapuentes sobre ruedas (VLPR). Hasta el momento, los ingenieros militares solo disponían de vehículos lanzapuentes con orugas. El desarrollo tendrá repercusiones positivas en varios corredores industriales del país. Por su parte, el Ministerio de Defensa califica el programa como de gran relevancia para fortalecer la base tecnológica nacional. Tal como informó Infodefensa, Indra destaca que este proyecto permitirá crear y producir en España un producto que “hasta la fecha no se fabricaba en el país”. Gran parte de las actividades industriales se concentrarán en el nuevo centro de Indra ubicado en Gijón. Además, el presupuesto se distribuirá de forma escalonada hasta 2030, con las siguientes asignaciones: 65 millones de euros en 2026, 63 millones en 2027, 68 millones en 2028, 88 millones en 2029 y 98 millones en 2030. El vehículo lanzapuentes sobre ruedas se prevé que se establezca como el nuevo Puente de Vanguardia de las unidades sobre ruedas. De esta manera, brindará apoyo directo a las unidades equipadas con VCR 8x8 Dragón, con un suministro previsto de hasta 32 unidades. Se trata de un vehículo militar blindado, basado en un chasis de tanque, diseñado para desplegar automáticamente un puente portátil en pocos minutos. Asimismo, el programa incluye el mantenimiento y la modernización. “Estos aspectos son imprescindibles para ver el alcance y realizar una correcta estimación de los costes del ciclo de vida del sistema”, indica la documentación oficial. El objetivo operativo es claro: proporcionar a estos blindados “la necesaria capacidad de franqueamiento de cortaduras, con o sin agua, siempre con el objeto de favorecer la Maniobra propia”. Por último, Indra está evaluando diversas opciones para la plataforma, entre las cuales se encuentra un camión 8x8 o 10x10 de Iveco o MAN.