Es la primera operación por parte del submarino S-81 Isaac Peral, el cual es el más moderno de la Armada española en la actualidad. Además, fue construido en el país, por lo que representa un avance militar importante para la nación. La unidad se incorporó a la operación Noble Shield 2026, para consolidarse con otras estructuras navales de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). De esta manera, cuenta con equipamiento de última tecnología que lo hace clave ante un hipotético enfrentamiento marítimo. El S-81 Isaac Peral es el submarino más avanzado de la Armada Española y el primero de una serie de cuatro unidades de la clase S-80 Plus. Diseñado y fabricado completamente en España, simboliza la capacidad industrial y tecnológica nacional en defensa. Con un desplazamiento en inmersión de aproximadamente 3000 toneladas y una eslora cercana a los 80 metros (precisamente 80,81 m), incorpora sistemas de combate integrados con tecnología propia, sensores y sonares de última generación. También tiene capacidad para operar misiles y torpedos pesados, y está preparado para integrar en fases futuras el sistema AIP (propulsión independiente del aire), que aumenta significativamente su sigilo y autonomía sumergida. Este submarino no solo destaca por su diseño moderno, sino por ser un logro estratégico: el primero totalmente nacional desde hace más de un siglo, marcando el fin de la dependencia de construcciones bajo licencia extranjera. El Ministerio de Defensa español anunció que el 12 de febrero pasado, el Isaac Peral zarpó desde el Arsenal de Cartagena para integrarse en la operación Noble Shield de la OTAN. Se trata de un despliegue clave en el Mediterráneo, dentro de las agrupaciones navales permanentes de la Alianza en el flanco sur, una zona de alta relevancia estratégica por la inestabilidad en el Mediterráneo oriental, el norte de África y las rutas hacia el Mar Rojo. Se trata del primer submarino de la Armada española que participa en esta misión aliada. Entre sus objetivos, remarcan que reforzará la “contribución de España al fortalecimiento de la defensa colectiva de la OTAN”. Además, advierten que mejorará la “interoperabilidad entre las Marinas aliadas y asociadas mediante ejercicios y patrullas conjuntas, lo que aumenta la disuasión y defensa a través de la presencia visible de los aliados”.