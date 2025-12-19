Defensa invierte 382 millones en un vehículo estratégico para la guerra: un lanzapuentes que convierte en potencia a las Fuerzas Armadas

El vehículo lanzapuentes sobre ruedas se convierte en una de las apuestas estratégicas del Ministerio de Defensa. El programa marca un salto operativo para el Ejército de Tierra. También supone un fuerte impulso industrial para Indra y su red de proveedores.

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Armamento y Material, adjudicó a Indra el desarrollo del vehículo lanzapuentes sobre ruedas por 382 millones de euros, impuestos incluidos. El contrato se formalizará antes de fin de año, según el anuncio de adjudicación.

El objetivo es dotar al Ejército de una capacidad inexistente hasta ahora en plataformas de ruedas. Los ingenieros solo disponían de vehículos lanzapuentes de cadenas.

Un contrato estratégico para Defensa e Indra

El programa del vehículo lanzapuentes sobre ruedas refuerza la cooperación entre Defensa e Indra. La compañía apuesta por un diseño y fabricación de origen nacional.

Como recogió Infodefensa, Indra subraya que el proyecto permitirá desarrollar un producto que “hasta la fecha no se producía en España” . El nuevo centro de Indra en Gijón concentrará buena parte de los trabajos industriales.

El impacto se extenderá a otros corredores industriales del país. Defensa considera el proyecto de gran relevancia para la base tecnológica nacional.

El presupuesto está escalonado hasta 2030. Se repartirán 65 millones en 2026; 63 millones en 2027; 68 millones en 2028; 88 millones en 2029 y 98 millones en 2030.

Cómo será el nuevo vehículo lanzapuentes sobre ruedas

El vehículo lanzapuentes sobre ruedas dará apoyo directo a las unidades equipadas con VCR 8x8 Dragón. El suministro previsto es de hasta 32 unidades.

El objetivo operativo es claro. Proporcionar a estos blindados “la necesaria capacidad de franqueamiento de cortaduras, con o sin agua, siempre con el objeto de favorecer la Maniobra propia”.

Indra estudia distintas opciones para la plataforma. Entre ellas figura un camión 8x8 o 10x10 de Iveco o MAN.

El programa contempla el mantenimiento y la modernización. “Estos aspectos son imprescindibles para ver el alcance y realizar una correcta estimación de los costes del ciclo de vida del sistema”, señala la documentación oficial.

Impacto industrial y capacidades técnicas clave

El vehículo lanzapuentes sobre ruedas está llamado a convertirse en el nuevo Puente de Vanguardia de las unidades sobre ruedas. Su entrada en servicio no modificará las plantillas del Ejército.

El proyecto generará empleo cualificado en distintas regiones. También aumentará la competitividad de la industria de defensa española.

El programa incluye diseño, sostenimiento y apoyo logístico a largo plazo. También formación y simulación para las unidades usuarias.

Entre los desarrollos técnicos destacan cuatro ejes. La integración de un puente de 24 metros con capacidad MLC100. La adaptación de una plataforma con protección balística. Un sistema de lanzamiento automatizado. Y la integración de sistemas C4ISR con comunicaciones seguras.

Los vehículos se distribuirán entre los batallones de zapadores con secciones mecanizadas de ruedas. Defensa considera esta capacidad clave para la movilidad futura de las unidades de vanguardia