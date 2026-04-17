El norte de Sevilla se prepara para una transformación comercial de gran envergadura. La promotora andaluza Bogaris ha presentado ante la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla el Avance del Estudio de Ordenación para construir un nuevo centro comercial de 15.000 metros cuadrados en una parcela del Higuerón Sur, junto a la carretera SE-20 y próxima a las torres del parque de Torneo y al barrio de Pino Montano. El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de exposición pública, prevé un edificio de planta baja más dos alturas con cines, zona de restauración y tiendas de moda, entre otros operadores. La operación se ampara en la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, que permite modificar el uso del suelo de la parcela SA-1, de 17.641 metros cuadrados, actualmente calificada como terciaria e industrial. La intención es reclasificarla como gran superficie minorista, reduciendo ligeramente la edificabilidad máxima desde los 18.670 metros cuadrados de techo actuales hasta los 15.000 definitivos. La apuesta de Bogaris por el Higuerón Sur no es nueva. La compañía lleva desde 2013 desarrollando el denominado Parque Comercial Sevilla Norte, un proyecto que ya ha atraído a operadores de primer nivel como Costco, Bricodepôt, McDonald’s, Aldi y una colmena logística de Mercadona. A estos se sumarán próximamente el gimnasio Planet Fitness, la cadena de restauración Popeyes y las tiendas Action y Guaw. El nuevo centro comercial se concibe como el salto definitivo hacia un formato integrador y de mayor escala, que complemente la oferta ya existente en la zona. El propio documento de ordenación presentado por Bogaris parte de un dato revelador: los distritos Norte, Macarena y San Pablo-Santa Justa, con cerca de 150.000 vecinos, acumulan un déficit crónico de 200.000 metros cuadrados de equipamiento comercial. Una carencia que se ha agravado al reconvertirse en uso residencial los suelos que estaban reservados a este fin en Higuerón Norte, ante la presión de la emergencia habitacional en la ciudad. El verdadero impulso detrás de esta inversión es el desbloqueo del Distrito Tecnológico, un desarrollo mastodóntico promovido por Iberdrola sobre 1,2 millones de metros cuadrados en los terrenos adyacentes. El proyecto prevé la construcción de 2.500 viviendas, edificios tecnológicos, zonas verdes y equipamientos públicos, además de una futura parada de la línea 3 Norte del Metro de Sevilla actualmente en estudio por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Ante la llegada inminente de miles de nuevos vecinos, Bogaris ha identificado la necesidad de una oferta de servicios comerciales de escala suficiente para cubrir esa demanda. El proyecto también busca fomentar la movilidad activa conectando el centro con los barrios de San Jerónimo y Pino Montano, y facilitando el acceso a la estación de Cercanías más próxima, situada a menos de 15 minutos a pie. Se estima además que la iniciativa generará cientos de puestos de trabajo directos e indirectos en la zona norte de la ciudad. El Avance del Estudio de Ordenación se encuentra actualmente en el período de exposición pública en la Gerencia de Urbanismo, fase durante la que particulares y entidades pueden presentar alegaciones. Una vez concluido ese trámite, el proyecto quedará listo para iniciar las obras.