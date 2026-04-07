Mairena del Aljarafe se prepara para recibir el que promete tener uno de los centros comerciales más ambiciosos del sur de España. El Nuevo Bulevar de Mairena albergará su primer parque comercial, un desarrollo impulsado por la empresa Gestión y Desarrollo Deal S.L. que convertirá esta zona en un referente de comercio y ocio en el Aljarafe sevillano. El nuevo centro comercial del Nuevo Bulevar de Mairena del Aljarafe se levantará sobre una parcela de 7000 metros cuadrados con una edificabilidad total de 10.400 metros cuadrados. De estos, 4500 metros cuadrados estarán destinados exclusivamente a uso comercial, repartidos en la planta baja con locales para alimentación, retail y tipo bazar, además de dos locales específicos para restauración. El modelo de negocio se basa en el alquiler de los espacios, y la promotora ya mantiene negociaciones avanzadas con varios operadores interesados, lo que garantiza una oferta variada y atractiva desde el primer día. Una de las grandes novedades de este parque comercial es la integración de un hotel de dos estrellas con casi 100 habitaciones (exactamente 96), que se ubicará en la primera planta del complejo, justo encima de los bajos comerciales. Esta combinación de comercio y hospedaje convierte al proyecto en una propuesta única en la zona, ideal tanto para residentes como para visitantes. El aparcamiento no se queda atrás: contará con más de 200 plazas (concretamente 208) en la planta sótano, facilitando el acceso cómodo y rápido. El emplazamiento es estratégico, entre las Avenidas del Jardinillo y Albert Einstein, muy cerca de la Avenida de las Civilizaciones, en pleno corazón del Nuevo Bulevar, un barrio residencial en pleno crecimiento donde ya viven miles de vecinos y que sigue expandiéndose. En cuanto al calendario, el estudio de detalle ya ha sido aprobado de forma definitiva por el Ayuntamiento. Actualmente se encuentra a la espera de la licencia de obras, un trámite que podría resolverse en tres o cuatro meses. Las obras están previstas para comenzar a finales de 2026, con un plazo de ejecución de unos 16 meses. De esta forma, la apertura del parque comercial del Nuevo Bulevar está programada para la primavera de 2028. La promotora Gestión y Desarrollo Deal S.L. destacó que este desarrollo refuerza su apuesta por espacios comerciales eficientes, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales del mercado. El proyecto no solo dará servicio al propio barrio, sino que atenderá a localidades cercanas como Almensilla o Palomares del Río e incluso traspasará los límites municipales de Mairena del Aljarafe. Este nuevo centro comercial del sur del país no solo supondrá un impulso económico y comercial para Mairena del Aljarafe, sino que consolidará al Nuevo Bulevar como un polo de atracción en toda el área metropolitana de Sevilla.