El Ayuntamiento de Madrid puso fecha definitiva a la reapertura del Túnel A-5, también conocido como Túnel 5, una infraestructura estratégica que conectará la capital con el resto del país a través de la red viaria nacional. Según anunció Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, las tareas de excavación del nuevo túnel ya están prácticamente terminadas y la apertura al tráfico se producirá entre finales de octubre y principios de noviembre de 2026, una vez finalizado el año de obras intensivas. Este túnel clave, que une la A-5 con la M-30 bajo la avenida de Portugal en sentido entrada a la ciudad, forma parte del ambicioso proyecto de soterramiento de la A-5 y la creación del Paseo Verde del Suroeste. Las obras comenzaron con un corte temporal en julio de 2025, precisamente desde el viernes 18 de julio hasta finales de agosto de ese año, momento en que se ejecutó la solera o losa inferior y las canalizaciones de servicios para avanzar en la futura conexión del nuevo túnel con el existente de la M-30. Posteriormente se restituyó la rampa existente. Un segundo corte similar está previsto para el verano de 2026 en sentido contrario, siempre aprovechando las semanas de menor demanda para minimizar las molestias a los conductores. Durante estos trabajos, el tráfico en dirección Madrid se desvía por el paseo de Extremadura hacia los túneles de la avenida del Manzanares o, en superficie, por la avenida de Valladolid hasta el Puente de los Franceses. En todo momento se mantiene abierta la salida desde los túneles de M-30 hacia la A-5 en sentido Badajoz. Por tal motivo, Carabante pidió disculpas a los vecinos por las incidencias excepcionales, como los cortes de internet provocados por una rotura accidental de fibra durante las obras, y ha asegurado que el Consistorio colabora con las operadoras para evitar nuevos problemas en esta fase final. Una vez abierto, el nuevo Túnel A-5 Madrid transformará por completo la movilidad del suroeste de la capital. Por la A-5 circulaban diariamente 80.000 vehículos; tras el soterramiento, se reducirá en un 90 % el tráfico en superficie y las emisiones contaminantes. El proyecto recupera espacio urbano para los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas, separándolos de Campamento y Casa de Campo (distrito de Moncloa-Aravaca), y permite dar continuidad al bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer en un tramo de 3,2 kilómetros. El diseño del nuevo túnel subterráneo contempla tres carriles por sentido en dos vanos. Los carriles más próximos a la mediana en ambas calzadas se reservarán como carriles bus-VAO con señalización variable, lo que permitirá regular su uso en función de la demanda real del tráfico y optimizar la infraestructura de forma flexible. Tras la conexión técnica entre la galería antigua y el nuevo tramo excavado, se instalarán los sistemas de seguridad, iluminación y el aglomerado del firme, garantizando así una reapertura segura y eficiente.