Ourense, enclavada entre montañas y atravesada por el río Miño, es el destino perfecto para quienes buscan desconectar del bullicio diario. En esta ciudad termal por excelencia se encuentran los conjuntos de Outariz y Burga de Canedo, uno de los mejores complejos termales de España, donde las aguas mineromedicinales brotan de forma gratuita y alcanzan temperaturas de hasta 60 °C. Este rincón gallego combina paisajes montañosos impresionantes con un entorno ajardinado que invita al descanso absoluto, convirtiéndolo en el lugar ideal para jubilados y viajeros que priorizan la salud, la relajación y la conexión con la naturaleza. El establecimiento se extiende junto al margen derecho del río Miño, en una amplia zona ajardinada que amplifica la sensación de paz y aislamiento. Cuenta con un estanque de agua fría para contrastes terapéuticos y tres piscinas de agua caliente. A poca distancia, Burga de Canedo complementa la experiencia con otro estanque de agua fría y tres vasos dobles de agua caliente, además de baños de vapor. Ambos espacios comparten una filosofía de uso lúdico al aire libre, con jardines cuidados, vistas abiertas al río y la posibilidad de pasear y disfrutar de los cambios estacionales en el paisaje ribereño. Las aguas, de mineralización débil y composición biocarbonatada sódica, fluorada y sulfurada, emergen de grietas en la roca granítica y ofrecen efectos beneficiosos probados: relajan la musculatura, favorecen el descanso mental, mejoran la circulación y ayudan a combatir el estrés. El acceso es totalmente gratuito para todos los públicos, aunque el aforo es limitado para garantizar el respeto y la tranquilidad. Solo es necesario llevar bañador, chanclas y toalla. En Outariz hay vestuarios bien equipados, taquillas y aseos; se recomienda llevar un candado personal para las pertenencias. El ambiente es sereno y respetuoso, perfecto para una escapada de bienestar sin gastar en entradas. Llegar es parte de la experiencia. Desde el centro de Ourense se puede recorrer el Paseo Termal peatonal, pero la opción más atractiva es el Tren de las Termas, un pequeño ferrocarril turístico que sale de la Plaza Mayor. El trayecto de seis kilómetros dura unos 40 minutos y cuesta solo 0,85 € (el mismo precio que un autobús urbano). Este tren lleva directamente hasta las termas de Outariz y Burga de Canedo, haciendo el viaje cómodo y pintoresco, especialmente recomendado para jubilados. Esta ciudad lleva siglos vinculada al agua termal que surge de las profundidades. Lejos del turismo masivo, Outariz y Burga de Canedo ofrecen un refugio natural donde alternar baños calientes y fríos multiplica los beneficios físicos y mentales.