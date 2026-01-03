El Gobierno confirmó que el martes 6 de enero es festivo en todo el país, ¿habrá fin de semana largo?

El Gobierno confirmó que el martes 6 de enero de 2026 será festivo en todo el país. La fecha corresponde a la Epifanía del Señor y está incluida en el calendario laboral nacional. La confirmación reabre una pregunta clave entre trabajadores y empresas: ¿habrá fin de semana largo?

Con el nuevo año ya iniciado, el calendario laboral de 2026 deja un balance positivo. El reparto de festivos permite más puentes que en 2025, gracias a cómo caen varias fechas clave. En total, el calendario nacional fija nueve días festivos comunes en toda España.

Estos festivos nacionales se complementan con los autonómicos y locales. De este modo, cada trabajador podrá contar con hasta 14 días festivos en 2026, según su lugar de residencia.

Calendario laboral 2026: cuántos puentes habrá en España

Según las fechas aprobadas por el Gobierno, en 2026 habrá al menos cuatro puentes comunes en todo el país. El primero llegará con Semana Santa, al concentrarse varios días festivos consecutivos en abril.

El segundo gran puente será el del 1 de mayo. La Fiesta del Trabajo cae en viernes, lo que habilita un fin de semana largo en toda España sin necesidad de pedir días adicionales.

A estos se suman el puente de octubre, ya que el 12 de octubre cae en lunes, y la Navidad. El 25 de diciembre será viernes, lo que permitirá otro fin de semana largo a nivel nacional.

Festivos nacionales confirmados en el calendario laboral 2026

El calendario laboral nacional de 2026 recoge los siguientes festivos en toda España:

1 de enero (jueves): Año Nuevo

6 de enero (martes): Epifanía del Señor

3 de abril (viernes): Viernes Santo

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (domingo): Todos los Santos

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

25 de diciembre (viernes): Navidad

Algunos festivos que caen en domingo, como el 1 de noviembre, pueden trasladarse al lunes siguiente. Esta decisión queda en manos de cada comunidad autónoma.

Festivos autonómicos y diferencias entre comunidades en 2026

Además de los nueve festivos nacionales, las comunidades autónomas pueden fijar sus propios días festivos. También pueden mover determinadas fechas para adaptarlas a sus tradiciones y calendarios regionales.

Un ejemplo claro es el Jueves Santo, que en 2026 será el 2 de abril. Será festivo en casi toda España, excepto en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde no figura como día no laborable.

Otros festivos autonómicos destacados son San José en la Comunidad Valenciana, el Día de Galicia el 25 de julio o el Día de Cataluña el 11 de septiembre. Estas diferencias explican por qué el número y la distribución de puentes varía según la comunidad.

¿Habrá fin de semana largo el 6 de enero de 2026?

El 6 de enero de 2026 cae en martes. Esto abre la posibilidad de un fin de semana largo para quienes puedan unir el lunes 5 de enero mediante un día libre o vacaciones.

Aunque no es un puente automático, muchas empresas y trabajadores optan por organizar descansos prolongados en torno a esta fecha. La cercanía con el inicio del año lo convierte en uno de los festivos más aprovechados.