La Semana Santa 2026 ya tiene calendario confirmado y llega con cambios relevantes en el reparto de festivos en España. El Jueves Santo no será día no laborable en todas las comunidades, mientras que el lunes 6 de abril ganará peso como jornada festiva en varias regiones. Esto interfiere en la vida diaria de todos los ciudadanos ya que se verán cerradas instituciones bancarias, publicas, administrativas y por supuesto: las escuelas. El Domingo de Ramos dio inicio a una de las celebraciones más importantes del país. Este periodo marca uno de los mayores movimientos turísticos del año y un punto clave en el calendario laboral y escolar. El esquema festivo no será uniforme. Aunque el Viernes Santo (3 de abril) se mantiene como festivo nacional, las diferencias autonómicas vuelven a marcar el ritmo de la Semana Santa 2026. Estos fines de semana extra largos suelen marcar la agenda ya que las escuelas permanecerán cerradas hasta 4 días. La Semana Santa 2026 se desarrollará entre el jueves 2 y el domingo 5 de abril, aunque en algunas comunidades se extenderá hasta el lunes 6. Este periodo representa el primer gran puente festivo desde Navidad. El calendario litúrgico queda distribuido de la siguiente manera: En términos generales, las vacaciones abarcan desde Lunes Santo hasta Domingo de Resurrección, aunque pueden extenderse hasta el lunes en función del territorio. Además, en algunos calendarios escolares, el descanso puede comenzar incluso antes, lo que amplía el impacto económico y turístico del periodo. La Semana Santa 2026 impactará directamente en el funcionamiento del sistema educativo y bancario. Debido a la combinación de festivos y fines de semana, habrá cierres de hasta cuatro días consecutivos en muchos casos. Esto significa que en muchas regiones no habrá clases ni atención presencial durante jueves, viernes, sábado y domingo. La situación dependerá del calendario laboral autonómico, especialmente por el tratamiento del Jueves Santo y el Lunes de Pascua. Según la distribución de festivos por comunidad autónoma, los organismos podrán permanecer cerrados entre 72 y 96 horas consecutivas. En regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, el Jueves Santo es festivo. Esto genera cierres de hasta cuatro días seguidos contando el fin de semana. En Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja, además del jueves, también es festivo el lunes. Aunque los bancos cierran de jueves a domingo, el parate general se extiende y amplía el impacto administrativo. Por otro lado, en Cataluña y Comunidad Valenciana, el Jueves Santo no es festivo. En estos casos, el cierre será de 72 horas. El movimiento de la Semana Santa 2026 no es arbitrario. Su origen se remonta al año 325, durante el Concilio de Nicea, donde se estableció que el Domingo de Pascua debía celebrarse el primer domingo después de la luna llena posterior al equinoccio de primavera. La influencia de la luna llena marca el inicio de la Semana Santa 2026, consolidando una tradición que combina religión, astronomía e historia. Además de su valor religioso, este sistema ha condicionado durante siglos la organización social, educativa y económica en España.