La llegada de una tormenta con lluvias intensas y viento fuerte ha activado alertas en gran parte de España. Según la Agencia Estatal de Meteorología, “ocho comunidades autónomas están hoy bajo aviso por fuerte viento y/o temporal marítimo”. Las zonas más afectadas son Baleares, Cataluña y Aragón, que se encuentran en nivel naranja, lo que implica un riesgo importante. En estos territorios, las rachas pueden alcanzar cifras extremas, con registros que llegan hasta los 100 kilómetros por hora en áreas como el Pirineo oscense o el Ampurdán. Además, el temporal marítimo agrava la situación en zonas costeras. Mallorca y Menorca enfrentan olas de hasta 11 metros, mientras que en Girona podrían alcanzar los 10 metros. Este escenario obliga a extremar precauciones ante posibles daños materiales y riesgos personales. El episodio de tormenta con lluvias intensas y viento fuerte no se limita a las comunidades en alerta naranja. Otras regiones permanecen bajo aviso amarillo, con rachas que oscilan entre los 70 y 80 km/h. Entre las áreas afectadas se encuentran el sistema central de Ávila y Segovia, la sierra de Madrid, Navarra, La Rioja y Castellón. En todas ellas, el viento puede provocar la caída de ramas, árboles y objetos elevados. El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, advirtió: “El viento podrá derribar ramas, árboles y provocar la caída de objetos elevados, así que precaución”. Este fenómeno se convierte en uno de los factores más relevantes del episodio meteorológico actual. A esto se suma la presencia de calima en Canarias, que reducirá la visibilidad y “empeorando la calidad del aire”, lo que añade un componente adicional de riesgo, especialmente para personas con problemas respiratorios. Tras el impacto inicial de la tormenta con lluvias intensas y viento fuerte, el panorama meteorológico cambiará de forma notable. La previsión apunta a una Semana Santa más estable y con temperaturas en ascenso. Según la Aemet, “las temperaturas subirán en la mayor parte del país” y las precipitaciones quedarán limitadas al extremo norte peninsular. Este cambio traerá jornadas más agradables, especialmente hacia el final de la semana. En el sur, los termómetros podrían alcanzar entre 28 y 30 grados, aunque aún existe cierta incertidumbre en las previsiones. Este aumento térmico contrasta con el inicio más invernal registrado durante el Domingo de Ramos. En paralelo, el viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en el nordeste peninsular y Baleares, donde persistirán rachas intensas incluso en los días más estables. El desarrollo de la tormenta con lluvias intensas y viento fuerte marcará el inicio de una semana de contrastes. Durante los primeros días, persistirán las precipitaciones en el Cantábrico, Pirineos y alto Ebro, con nevadas en cotas medias. A mitad de semana, una borrasca mediterránea incrementará la probabilidad de chubascos en Baleares y el este de Cataluña. Sin embargo, a partir del Jueves Santo, la tendencia será hacia la estabilización. De cara al Viernes Santo y el fin de semana, el escenario dominante será de tiempo estable, con menos lluvias incluso en el norte y ausencia de precipitaciones en el resto del país. Este cambio consolidará una Semana Santa marcada por temperaturas más altas y condiciones más favorables para actividades al aire libre, tras el paso inicial de un episodio meteorológico intenso.