La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: un vecino puede quedarse sin usar su vivienda hasta tres años. Fuente: Shutterstock.

Ser propietario de una vivienda en España no otorga un derecho absoluto sobre el uso del inmueble. La convivencia en una comunidad de vecinos está regulada por normas que buscan preservar el descanso, la seguridad y el bienestar colectivo. En ese marco, la Ley de Propiedad Horizontal contempla sanciones severas para quienes alteren de manera reiterada la vida comunitaria.

La normativa prevé incluso que un vecino pueda perder temporalmente el derecho a usar su vivienda durante un máximo de tres años. La medida no implica perder la propiedad del inmueble, pero sí quedar impedido de habitarlo o utilizarlo mientras dure la sanción judicial.

¿Qué situaciones pueden derivar en esta sanción?

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que ni el propietario ni los ocupantes de un piso o local pueden desarrollar actividades prohibidas por los estatutos de la comunidad ni aquellas que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

¿Qué situaciones pueden derivar en esta sanción?

Entre los casos más habituales aparecen los ruidos constantes, fiestas reiteradas, daños en zonas comunes, acumulación de suciedad o conductas que deterioren la convivencia en el edificio. La ley apunta especialmente a situaciones persistentes y acreditadas, no a conflictos puntuales entre vecinos.

La herramienta legal utilizada en estos casos es la llamada “acción de cesación”. Se trata de un procedimiento judicial que la comunidad puede iniciar cuando las advertencias previas no logran frenar el comportamiento conflictivo.

¿Cómo puede actuar la comunidad de propietarios?

El proceso comienza cuando un vecino o el propio presidente de la comunidad comunica el problema. Según marca la ley, el presidente debe requerir formalmente al infractor para que cese de inmediato la actividad que genera el conflicto.

¿Cómo puede actuar la comunidad de propietarios? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Si la situación continúa, la junta de propietarios puede autorizar el inicio de acciones judiciales. A partir de allí, el presidente queda habilitado para presentar la demanda ante los tribunales.

En caso de que la Justicia falle a favor de la comunidad, el juez puede ordenar el cese definitivo de la actividad, imponer una indemnización por daños y perjuicios y privar al propietario del derecho de uso de la vivienda por un periodo de hasta tres años.

La ley también contempla situaciones en las que el infractor no es el dueño del inmueble sino un inquilino. En esos casos, la sentencia puede extinguir sus derechos sobre la vivienda y ordenar su desalojo inmediato si se demuestra que alteró gravemente la convivencia del edificio.