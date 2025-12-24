Malas noticias para los conductores: el Gobierno prohíbe la circulación de estos coches en ciudades, a partir de esta fecha. (Fuente: archivo).

Con el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo España, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha establecido un sistema para clasificar los coches según su nivel de contaminación. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de mejorar la calidad del aire.

En ese sentido, la clasificación medioambiental actual se basa en criterios como el tipo de propulsión, la antigüedad del vehículo o el cumplimiento de determinadas normativas Euro.

Clasificación medioambiental: ¿cuáles son las distintas categorías?

Estas categorías han sufrido cambios y actualizaciones a lo largo de los años. En la actualidad, estos distintivos se pueden clasificar de la siguiente manera:

Etiqueta 0 Emisiones : vehículos 100% eléctricos, de hidrógeno o híbridos enchufables con más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica.

ECO : únicamente híbridos enchufables con menos autonomía, híbridos convencionales y de gas que cumplan con la normativa Euro 6d o superior

Etiqueta C : quedará limitada a turismos y furgonetas ligeras de gasolina que cumplan Euro 6d y diésel Euro 6d-TEMP o Euro 6d

Etiqueta B: como mínimo deberán cumplir Euro 4 en gasolina y Euro 6 en diésel, siempre que no puedan acceder a categorías superiores.

Sistema de etiquetas para clasificar los coches según su nivel de contaminación. (Fuente: archivo).

¿Cuáles son los autos que podrían perder su distintivo?

Las últimas modificaciones supondrán que muchos coches que hoy tienen la etiqueta C pasen a contar con la B, mientras que algunos de estos últimos con distintivo amarillo podrían, incluso, perder la etiqueta por no alcanzar los criterios de emisiones contaminantes mínimos a partir de 2026.

La previsión es que la nueva clasificación medioambiental de la DGT se implemente a lo largo de 2026, aunque todavía no existe un calendario oficial cerrado ni criterios definitivos aprobados.

De ese modo, la consulta de la etiqueta asignada seguiría realizándose a través del Registro de Vehículos de la DGT, y en caso de modificación, los propietarios podrían solicitar el nuevo distintivo en Correos y otros puntos autorizados.

Estos coches no podrán circular en ciudades, a partir de esta fecha. (Fuente: Shutterstock)

Etiquetas ambientales: ¿cuáles son las nuevas ciudades con restricciones de circulación?

Algunas ciudades, como Estepona en Málaga, Madrid en sus ZBE de Distrito Centro o Getafe tienen ya prohibidos los accesos en sus Zonas de Bajas Emisiones a los vehículos con etiqueta B de la DGT.

A estas limitaciones se sumarán otras grandes ciudades en los próximos meses, como Palma de Mallorca, Málaga, San Sebastián, Reus, Santander, Huelva, Las Palmas, Valladolid y otras localidades que se encuentran obligadas a contar con nuevas ZBE por su término municipal.