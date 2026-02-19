El comercio minorista atraviesa una etapa de transformación marcada por el auge del canal online, la optimización de espacios físicos y la adaptación a nuevos hábitos de consumo. Las grandes cadenas revisan de forma constante el rendimiento de sus tiendas para decidir dónde mantener, ampliar o cerrar establecimientos. En ese contexto, Ikea España ha confirmado el cierre definitivo de su tienda urbana de Las Rozas, en Madrid, una decisión que afecta a los clientes habituales de la zona y que forma parte de la revisión estratégica de sus formatos comerciales. El cierre definitivo se hará efectiva el 28 de febrero de 2026. La tienda urbana de Ikea Las Rozas abrió en 2021 como parte de la estrategia de expansión en formato reducido. Este modelo buscaba acercar una selección de productos y servicios a zonas urbanas sin necesidad de desplazarse a grandes superficies. Sin embargo, el establecimiento no alcanzó las expectativas comerciales previstas. Según detallan medios especializados, la afluencia de público fue inferior a la estimada y muchos clientes continuaron optando por tiendas de gran formato o por la compra a través de internet. La compañía ha explicado que esta decisión responde a un análisis de rendimiento concreto y no a un repliegue general en España. De hecho, Ikea continúa operando otras tiendas urbanas en Madrid y mantiene su estrategia de crecimiento en diferentes formatos. En cuanto al empleo, la empresa ha confirmado que los aproximadamente 50 trabajadores del establecimiento serán recolocados en otros centros de la Comunidad de Madrid, evitando así despidos directos vinculados al cierre. El cierre definitivo de la tienda de Las Rozas no significa la desaparición de la marca en la zona, pero sí obliga a los clientes a reorganizar sus opciones de compra. En la Comunidad de Madrid continúan operativas varias tiendas de Ikea, entre ellas Alcorcón, Ensanche de Vallecas, Goya, Leganés, Fuencarral, San Sebastián de los Reyes y Torrejón de Ardoz. Estas tiendas ofrecen desde el catálogo completo hasta espacios de planificación y recogida de pedidos. Para muchos consumidores de la zona noroeste, el desplazamiento supondrá entre 15 y 30 minutos en coche, según las estimaciones publicadas por los medios que han seguido la noticia. Otra alternativa relevante es la tienda online de Ikea, que ha ganado peso en los últimos años. A través de su web, los clientes pueden consultar el catálogo completo, realizar pedidos y optar por envío a domicilio o recogida en puntos específicos. Este crecimiento del canal digital ha sido uno de los factores que influyeron en la baja rentabilidad del formato urbano de Las Rozas. Además, Ikea mantiene operativos sus puntos de recogida, una fórmula que permite comprar online y recoger el pedido en ubicaciones estratégicas sin necesidad de acudir a una gran superficie. El cierre de una tienda concreta no implica un retroceso estructural en el mercado español. Ikea continúa desarrollando su presencia en distintas regiones y combinando grandes superficies, tiendas urbanas y soluciones digitales. La compañía sigue evaluando el comportamiento de los consumidores y el rendimiento de cada formato. Según informaciones recogidas por Economía Digital, la empresa mantiene su apuesta por la expansión selectiva y la adaptación del modelo comercial a las nuevas tendencias de compra. Para los clientes de Ikea en Madrid, el cambio principal será logístico. Quienes acudían a Las Rozas deberán optar por otro establecimiento físico o por el comercio electrónico. Sin embargo, la red de tiendas y servicios digitales sigue activa y ofrece múltiples vías para acceder al catálogo completo de muebles y productos para el hogar. La decisión se enmarca en una dinámica habitual en el sector del retail, donde el rendimiento por ubicación determina la continuidad de cada punto de venta. En este caso, el cierre de Ikea en Las Rozas responde a una evaluación concreta de resultados, mientras la marca mantiene su presencia en la Comunidad de Madrid a través de otros centros y su creciente infraestructura digital.