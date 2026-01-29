El cierre de una tienda emblemática confirma un giro en la estrategia comercial de un gran grupo textil y reabre el debate sobre el futuro del comercio urbano en España.

La moda física en España atraviesa una etapa de transformación acelerada. Las grandes cadenas ajustan su red de tiendas en un contexto marcado por el crecimiento del comercio online, la presión sobre los costes y un consumidor que combina canales y exige nuevas experiencias de compra.

En ese escenario, Inditex ha confirmado el cierre de una de las tiendas más reconocidas de Oysho en Gijón, ubicada en plena calle Corrida. La decisión no pasa desapercibida en una de las principales arterias comerciales de la ciudad y vuelve a poner el foco en la estrategia del grupo textil gallego y en el futuro del comercio urbano.

La tienda Oysho de la calle Corrida baja la persiana y deja un local vacío en una de las arterias comerciales más transitadas de Gijón. Google Maps / ChatGPT

Inditex cierra la tienda Oysho de Gijón y abre interrogantes sobre su futuro

La tienda Oysho de Gijón bajará la persiana tras años de actividad en la céntrica calle Corrida, una de las zonas con mayor tránsito comercial de la ciudad. El cierre ha sido comunicado a través de un cartel visible en el escaparate, confirmando el adiós a un establecimiento habitual para quienes buscaban moda deportiva y prendas de estilo de vida.

Según se informa, el local dejará de operar de forma definitiva, sin que se haya anunciado por el momento qué ocupará el espacio que queda libre en esta vía comercial clave.

Fundada en 2001 y especializada en ropa deportiva, loungewear y prendas funcionales, Oysho forma parte del grupo Inditex desde su creación. A lo largo de los últimos años, la marca ha ido ajustando su red de tiendas para adaptarse a un modelo más centrado en el canal digital y en puntos de venta con mayor capacidad de integración logística y tecnológica

El cierre en Gijón deja a la ciudad sin un punto físico de la marca en su principal eje comercial y marca un cambio visible en el paisaje urbano, en una calle donde la presencia de grandes cadenas ha sido históricamente uno de sus principales atractivos.

Por qué Inditex está cerrando tiendas como Oysho en distintas ciudades

El caso de Gijón se inscribe en una estrategia comercial más amplia de Inditex, orientada a reducir el número total de tiendas físicas y concentrar la actividad en locales más grandes, mejor ubicados y preparados para operar bajo un modelo omnicanal. El grupo ha explicado en distintas presentaciones a inversores que apuesta por menos tiendas, pero más eficientes y conectadas con el canal online

De acuerdo con datos del sector, marcas como Oysho y Zara Home figuran entre las que más ajustes han realizado en su red de establecimientos en los últimos ejercicios. El objetivo no es reducir presencia, sino reorganizarla para mejorar rentabilidad y experiencia de cliente

En este contexto, el cierre de tiendas en determinadas ciudades se compensa con inversiones en otros formatos, flagships de mayor tamaño o refuerzos logísticos que permiten dar servicio desde menos puntos físicos, pero con mayor alcance operativo.

Desde sus oficinas centrales, Inditex redefine su red de tiendas y apuesta por un modelo con menos locales físicos y mayor integración digital.

Qué implica el cierre de Oysho en Gijón para el comercio local

Para Gijón, la salida de Oysho de la calle Corrida supone algo más que el cierre de una tienda. Este eje comercial concentra buena parte de la actividad del centro urbano y la pérdida de una marca consolidada puede influir en el flujo de peatones y en la percepción de dinamismo comercial de la zona

El movimiento también refleja las dificultades a las que se enfrentan las calles comerciales tradicionales frente a los centros comerciales y el comercio electrónico. La reconfiguración de las grandes cadenas obliga a los municipios a replantearse el papel de los centros urbanos como espacios de compra, ocio y experiencia.

Aunque el cierre de Oysho en Gijón responde a una decisión estratégica del grupo Inditex, su impacto se siente a escala local. El futuro del local que queda vacío y la capacidad de la ciudad para atraer nuevas marcas o formatos serán claves para mantener la vitalidad comercial de una de sus calles más emblemáticas.