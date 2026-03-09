En la legislación actual, los hijos matrimoniales y extramatrimoniales tienen los mismos derechos. Ambos cuentan con el derecho al reconocimiento de filiación y a ser inscritos en el Registro Civil en igualdad de condiciones. El marco legal también reconoce la figura de las madres solteras por elección. Esto significa que una mujer puede declararse “único progenitor” y construir una familia monomarental sin necesidad de que exista un padre reconocido en el momento de la inscripción. En estos casos, el Registro Civil permite que el recién nacido sea inscrito únicamente con los apellidos de la madre. El procedimiento depende de si existe o no reconocimiento de filiación por parte de otro progenitor. Cuando una madre decide reconocer sola a su hijo, puede figurar como la única persona que realiza el reconocimiento legal. En esa situación, el Registro Civil realiza la inscripción con los apellidos de la madre. La normativa establece que el bebé se inscribirá “única y exclusivamente con los dos apellidos de la madre soltera”. Esta posibilidad se aplica cuando no existe un padre reconocido en el momento del registro. La madre puede mantener el orden habitual de sus apellidos o invertirlo. Esa decisión quedará registrada en la inscripción oficial del nacimiento. La legislación contempla la posibilidad de que el otro progenitor reconozca al hijo en una etapa posterior. Cuando esto ocurre, se puede modificar la inscripción inicial realizada en el Registro Civil. En ese caso, el hijo puede pasar a llevar el primer apellido del padre reconocido. Para hacerlo, es necesario solicitar la modificación del asiento registral en el lugar donde se realizó la inscripción original. El sistema jurídico también contempla procesos de filiación mediante pruebas de ADN. Estas acciones pueden ser solicitadas por el progenitor no reconocido o por el propio hijo a lo largo de su vida. La legislación establece que toda persona tiene el derecho básico al reconocimiento de filiación. Esto permite que la relación entre padres e hijos pueda ser reconocida legalmente en cualquier momento. Si el hijo es menor de edad, la solicitud de reconocimiento no puede ser presentada directamente por él. En estos casos, la acción puede iniciarla su representante legal o el Ministerio Fiscal. Cuando la madre decide no identificar al padre, el Registro Civil puede inscribir al progenitor como “padre desconocido”. Además, la normativa establece que nadie puede obligar a la madre a revelar la identidad del otro progenitor. Cuando el embarazo se produce mediante reproducción asistida, el procedimiento de inscripción sigue el mismo esquema general. Para completar el trámite se deben presentar los documentos facilitados por el hospital o la clínica. Si la madre figura como único progenitor, en la inscripción de nacimiento no se realiza ninguna mención al padre. El registro se realiza únicamente con los apellidos de la madre. En los casos en los que exista un matrimonio previo o una separación, será necesario presentar documentación del centro de reproducción asistida. Este trámite sirve para evitar la “presunción de paternidad” de una expareja. Las madres solteras pueden acceder a distintas ayudas públicas destinadas a apoyar la crianza de los hijos. Estas prestaciones forman parte de las políticas de protección social. Entre las principales ayudas disponibles se encuentran: Estas ayudas pueden variar según la situación personal de cada familia y las condiciones establecidas por la normativa vigente.