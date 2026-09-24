Recibir una herencia no siempre implica obtener un patrimonio libre de cargas. En España, los herederos también pueden asumir las deudas que dejó el fallecido y, según la forma en que acepten la sucesión, estas pueden llegar a afectar a sus propios bienes.

El abogado Miguel Benito Barrionuevo advierte sobre este riesgo y recomienda prestar atención a la forma en que se acepta una herencia. En un video compartido en redes sociales, explica qué puede ocurrir con las deudas del fallecido y plantea el beneficio de inventario como una vía para limitar la responsabilidad del heredero a los bienes recibidos.

¿Qué ocurre con las deudas cuando una persona acepta una herencia?

“No solo se heredan bienes o dinero, también se heredan las deudas”, explica el abogado Miguel Benito Barrionuevo en un video compartido en redes sociales. Con esta afirmación, señala uno de los principales riesgos que pueden aparecer cuando una persona recibe el patrimonio de un familiar fallecido.

¿Qué ocurre con las deudas cuando una persona acepta una herencia? Fuente: Shutterstock Shutterstock

La situación puede complicarse cuando las obligaciones pendientes superan el valor de los bienes heredados. En ese caso, la aceptación pura y simple de la herencia puede hacer que el heredero responda también con su propio patrimonio.

Por este motivo, el abogado plantea una alternativa para quienes quieran evitar que las deudas del fallecido afecten a sus bienes personales. “La recomendación es aceptar siempre las herencias a beneficio de inventario”, señala Barrionuevo en la grabación difundida en redes sociales.

¿Cómo funciona la aceptación a beneficio de inventario?

La aceptación a beneficio de inventario permite separar el patrimonio del fallecido del patrimonio personal del heredero. Según explica el abogado en el video, primero se afrontan las deudas y obligaciones con los bienes que forman parte de la herencia y, si queda un remanente, este se distribuye entre los herederos.

¿Cómo funciona la aceptación a beneficio de inventario? Fuente: Shutterstock

“Así, primero se pagan las deudas y, si queda remanente, se distribuye entre los herederos”, explica Barrionuevo en la grabación. De esta forma, la responsabilidad queda vinculada al patrimonio hereditario y no se extiende, en las condiciones previstas por la ley, a los bienes personales del heredero.

Esta modalidad se diferencia de la aceptación pura y simple, en la que el heredero asume también las obligaciones del fallecido. Por ello, antes de aceptar una sucesión, resulta relevante conocer si existen deudas y qué opción contempla la legislación para proteger el patrimonio propio.

¿Qué dice el Código Civil español sobre las deudas de una herencia?

La afirmación del abogado tiene respaldo en el Código Civil español. El artículo 659 establece que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan con su muerte. A su vez, el artículo 661 señala que los herederos suceden al fallecido en sus derechos y obligaciones.

Esto significa que las deudas pendientes también pueden formar parte de la herencia. Sin embargo, la responsabilidad del heredero depende de la forma en que acepte la sucesión. El artículo 1003 establece que, cuando la herencia se acepta pura y simplemente, el heredero responde de las cargas de la herencia también con sus propios bienes.

El Código Civil contempla una alternativa para limitar ese riesgo. El artículo 1023 establece los efectos del beneficio de inventario, que permite que el heredero responda de las deudas y demás cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes hereditarios, sin comprometer su patrimonio personal.

Por tanto, la frase “No solo se heredan bienes o dinero, también se heredan las deudas” resume una consecuencia prevista por la legislación española: las obligaciones del fallecido pueden transmitirse a sus herederos, aunque existen mecanismos legales para limitar la responsabilidad.