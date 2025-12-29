Clima en Año Nuevo | ¿Se esperan lluvias para Nochevieja y el 1 de enero?

Aunque este lunes continuarán los chubascos localmente muy fuertes en el área mediterránea peninsular y en Baleares, a partir del martes, y probablemente hasta el viernes, la situación estará marcada por la estabilidad, con cielos poco nubosos y heladas en amplias zonas del interior, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para esta semana de Nochevieja.

La combinación de los bancos de niebla, que serán densos especialmente en la meseta norte, y de las bajas temperaturas dará lugar a nieblas engelantes, con placas de hielo que aconsejan una máxima precaución al volante en las zonas afectadas, ha advertido el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

Antes de despedirse, el temporal que este fin de semana ha afectado al sur de Andalucía y del área mediterránea y ha causado dos muertos y un desaparecido aún dejará chubascos localmente fuertes y persistentes, acompañados de tormenta y granizo, sobre todo en la Comunidad Valenciana. No se descartan tampoco en Murcia, Andalucía Oriental, costa catalana y Baleares.

La Aemet señala que en el resto del país no habrá lluvias, aunque sí bancos de nubes bajas y de niebla, que serán engelantes en la meseta norte. Las temperaturas mínimas han bajado, con heladas en zonas del norte y centro peninsular.

¿Cómo estará el clima el día Martes?

Salvo en el Cantábrico y en puntos de Baleares, el martes desaparecerán las lluvias. Los cielos más despejados por la presencia de un anticiclón se traducirán en un descenso de las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas.

El portavoz ha indicado que en ciudades como Zamora, Palencia o Valladolid, donde está previsto que las nieblas se instalen durante buena parte del día, a duras penas se alcanzarán los 5 grados.

Las heladas se extenderán por zonas de montaña y por el norte y centro de la península. Volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior, nieblas densas y persistentes y que de nuevo podrán ser engelantes y originar placas de hielo.

Nochevieja y Año Nuevo

El cambio de año será estable y frío los días de Nochevieja y Año Nuevo, miércoles y jueves. La ausencia de lluvias será casi absoluta, según la Aemet, pero las heladas continuarán en buena parte del norte, centro y este de la península.

También tendrán continuidad los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que estas nieblas, especialmente otra vez en la meseta norte, sean engelantes.

Freepik

La noche de cambio de año será fría en el interior peninsular. El miércoles se esperan temperaturas bajo cero en capitales como Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, León, Lleida, Pamplona, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel o Vitoria, y el jueves también en Logroño, Madrid, Lugo o Toledo.

Un frente llegará ese jueves a Canarias, archipiélago en el que los días previos habrán sido tranquilos. Las lluvias generalizadas serán localmente fuertes y persistentes especialmente en las islas occidentales.

¿Cómo estará el tiempo el viernes?

La Aemet prevé que ese frente siga dejando lluvias en Canarias el viernes, pero ya hay algunos escenarios que anticipan que se ubicará también en la península y llevará nuevas lluvias al oeste y el centro, que localmente podrían ser intensas en Andalucía occidental.

También cabe esperar, asegura Del Campo, una subida notable de temperaturas, pues el aire llegará templado desde el Atlántico. La nieve quedaría acotada a las montañas y las heladas prácticamente desaparecerían de la mayor parte del país.

Fuente: EFE