Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas. (Fuente: Archivo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España prevé para este domingo que el sistema de bajas presiones situado al suroeste de la Península deje un día marcado por la inestabilidad, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones en la mitad sur, tercio este, Ebro, Ceuta y Melilla.

Según EFE, los mayores acumulados se esperan en litorales y prelitorales mediterráneos, con probabilidad de ser las precipitaciones fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes en Murcia y principalmente en Valencia y Andalucía mediterránea.

El tiempo estará estable en el Cantábrico y cuadrante noroeste, con cielos poco nubosos en general salvo nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas donde podría darse alguna llovizna.

Se prevén intervalos nubosos en Baleares con posibles chubascos ocasionales, más probables en Pitiusas. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas.

Este domingo, un sistema de bajas presiones trae inestabilidad al suroeste peninsular. (Fuente: archivo).

¿Cuáles son las zonas con nieve?

Nevará en las sierras del sureste, sin descartar otros entornos de montaña, a una cota en torno a 1400/1700 metros. También, habrá heladas débiles en zonas de montaña, localmente moderadas en las del norte, y pudiendo afectar a puntos del interior de Galicia y de la meseta Norte.

Se esperan bancos de niebla matutinos y vespertinos en los principales entornos de montaña y zonas de interior del este peninsular.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Predominarán los ascensos térmicos en la Península, exceptuando en el cuadrante sureste para las máximas y el nordeste para las mínimas donde lo harán los descensos. Los aumentos serán más acusados para las mínimas, llegando a localmente notables en la meseta Sur. En Baleares, máximas en aumento y mínimas con pocos cambios. Tampoco se prevén cambios térmicos en Canarias.

En cuanto al viento, soplará de componente este en la Península y Baleares, en general flojo en interior y moderado en el este de la meseta Sur y en litorales, con posibles intervalos fuertes en los del Cantábrico. En Canarias, viento moderado de componente oeste rolando a norte flojo.

Este domingo, un sistema de bajas presiones trae inestabilidad al suroeste peninsular. Fuente: EFE Javier Cebollada

¿Cuáles son las comunidades con lluvias intensas?

Zonas con lluvias fuertes o localmente intensas

Comunidad Valenciana : chubascos fuertes y con tormenta, muy fuertes en el litoral y prelitoral de Valencia por la tarde.

Región de Murcia : precipitaciones moderadas, localmente fuertes y con tormentas ocasionales.

Andalucía : precipitaciones localmente fuertes en el litoral mediterráneo, con probabilidad de tormentas.

Cataluña: precipitaciones persistentes en el interior de Girona y más débiles y dispersas en el resto.

Zonas con lluvias débiles o dispersas

País Vasco : posible chubasco aislado de madrugada en zonas montañosas de Álava.

Castilla y León : precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en áreas de montaña durante la primera mitad del día.

Comunidad Foral de Navarra : lluvias débiles y chubascos en la Ribera durante las primeras horas.

La Rioja : precipitaciones débiles y dispersas a primeras horas, con tendencia a remitir.

Aragón : precipitaciones débiles y dispersas a lo largo de la jornada, más probables en el sistema Ibérico.

Extremadura : precipitaciones débiles, sobre todo en la primera mitad del día, con apertura de claros al final.

Comunidad de Madrid : precipitaciones débiles en la Sierra y posibilidad de alguna dispersa en el resto.

Castilla-La Mancha : precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables en el cuadrante nordeste.

Illes Balears : precipitaciones ocasionales en Pitiusas y baja probabilidad de alguna débil en Mallorca y Menorca.

Canarias: lluvias débiles, dispersas y ocasionales, más probables en las islas orientales y durante la mañana.

Zonas sin lluvias