Este martes, 5 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,65 euros, cifra que refleja una variación del 1,31% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica que la demanda de Ripple ha aumentado, reflejando un interés creciente en el mercado. En la última semana, la cotización de Ripple avanzó un 3.49%, reflejando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula un -52.75%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa. En conjunto, la evolución muestra alta volatilidad y una tendencia bajista en el periodo anual, por lo que el reciente impulso semanal no compensa las pérdidas de largo plazo. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 11.55 %, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 58.06 %. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.