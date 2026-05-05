La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este martes, 5 de mayo de 2026 en España es de 65,24 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,25%. La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, indicando un crecimiento sostenido. Esto sugiere que los inversores tienen confianza en el rendimiento del Litecoin frente al euro, lo que podría atraer más interés en el mercado. La cotización de Litecoin registra un leve repunte de corto plazo, con un cambio del 1.2% en la última semana; no obstante, en el último año acumula una variación de -50.53%, evidenciando una tendencia general bajista y una rentabilidad negativa para los tenedores de largo plazo, pese al reciente impulso semanal. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana fue del 11.12%, lo que es menor que la volatilidad anual del 54.65%, lo que sugiere que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.