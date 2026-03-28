El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un cambio histórico en los billetes de dólar que afectará a todo el país. A partir de los próximos meses, los nuevos billetes de un dólar incluirán la firma del presidente Donald Trump. Se tratará de un diseño inédito que circulará en todo el territorio nacional y marca la primera vez que la rúbrica de un presidente en funciones aparece en el papel moneda estadounidense. Este anuncio representa un hito sin precedentes en la historia financiera de Estados Unidos. Hasta ahora, las firmas que aparecían en los billetes correspondían únicamente al Secretario del Tesoro y al Tesorero de los Estados Unidos. Con esta modificación, los nuevos billetes de un dólar incorporarán también la firma del jefe del Ejecutivo, junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent. El diseño ya fue aprobado y el proceso de impresión se encuentra en marcha para garantizar su distribución antes del 4 de julio. Según el secretario Bessent, “no hay una manera más poderosa de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que billetes de dólar estadounidenses que lleven su nombre, y es apropiado que esta moneda histórica se emita en el Semiquincentenario”. La medida forma parte de las iniciativas para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos y resalta el crecimiento económico sin precedentes, la fortaleza fiscal y la consolidación del dólar como moneda dominante bajo la administración Trump. Los nuevos billetes comenzarán a circular en los próximos meses dentro del sistema financiero de todo el país. Esta incorporación de la firma presidencial en los billetes de un dólar se presenta como un reconocimiento simbólico a los hitos recientes del gobierno y busca dejar una huella duradera en la moneda nacional. El cambio se alinea con otras acciones de la actual administración, como el sitio web TrumpRx para medicamentos recetados, la Trump Gold Card y la presencia de la imagen presidencial en pases de parques nacionales y en el Instituto de la Paz. Paralelamente, la Casa de la Moneda de EE. UU. avanza con propuestas conmemorativas. Se aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro que muestra al presidente Trump de pie con las manos cerradas en puños sobre un escritorio, basado en una fotografía de 2025 exhibida en la Galería Nacional de Retratos. En ella aparecerán “LIBERTY” en arco superior, las fechas 1776-2026, “IN GOD WE TRUST” y trece estrellas, junto a un águila posada con alas extendidas sobre una campana. Estas piezas conmemorativas, sin embargo, no circularán como moneda corriente y se venderán a través de los canales habituales de la Casa de la Moneda. La iniciativa generó controversias, dado que algunos sectores, incluyendo demócratas en el Congreso, cuestionaron su legalidad, citando normativas que limitan la aparición de presidentes en funciones o vivos en la moneda oficial. No obstante, el Tesoro defiende el carácter conmemorativo y simbólico de la medida. El único antecedente similar data de 1926, cuando Calvin Coolidge permitió su retrato en una moneda de un dólar por el 150.° aniversario.