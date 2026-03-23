La inflación en España continúa afectando el poder adquisitivo de las familias: la inflación para el año 2025 se situó en un 3,5%, de acuerdo con datos oficiales. Este contexto de constante volatilidad entre ambas monedas ha llevado a miles de ahorradores a abrir cuentas en dólares o libras con el fin de resguardarse de la depreciación del valor del euro. A medida que aumenta la aversión al riesgo debido a la incertidumbre comercial global y con el propósito de proteger estos ahorros, en España un número significativo de personas ha optado por abrir cuentas en moneda extranjera. Estas cuentas, también denominadas cuentas en divisas, representan una alternativa viable para muchos ciudadanos, siendo el dólar una de las monedas más preferidas. La fortaleza de la economía estadounidense y las proyecciones de la Reserva Federal (Fed), que mantendría los tipos de interés en un rango del 4,25% al 4,5%, refuerzan el atractivo del dólar como moneda de refugio. Según lo expone Javier Mezcua, experto financiero en HelpMyCash, estas cuentas “operan de manera similar a una cuenta corriente convencional, con la diferencia de que en lugar de almacenar euros, permiten guardar fondos en otra moneda, como por ejemplo dólares, libras, entre otras." La secretaria de Estado de Hacienda ha expresado de manera inequívoca su postura respecto a la nueva normativa: “Un visado no es un derecho” y “un diferencial en dólares tampoco debe escapar al fisco”. Este mensaje es claro y directo: toda ganancia, sin importar su magnitud, estará sujeta a tributación desde el primer día. Es fundamental que los contribuyentes comprendan la importancia de cumplir con esta disposición, ya que el fisco no permitirá excepciones. La normativa busca asegurar que todos los ingresos sean debidamente reportados y gravados. La medida no distingue entre cuentas abiertas en España o en el extranjero: lo relevante es que el titular sea residente fiscal en España. Si la cuenta está en otro país y el banco extranjero ya ha practicado una retención, esta podrá descontarse en la declaración anual de la renta, aunque solo hasta el límite del 19%, gracias a los convenios de doble imposición. Con esta medida los bancos españoles actúan como agentes de retención, e ingresarán de forma automática en Hacienda el 19% de los intereses generados en las cuentas en dólares, libras u otras divisas. Tal como aclaran fuentes del Ministerio, “el contribuyente ya no decide; la retención es obligatoria”. De esta forma, el cliente recibirá únicamente el importe neto, después de impuestos. El nuevo marco fiscal establece diferentes tipos impositivos en función del monto de los intereses generados: Los tramos de intereses se clasifican de acuerdo a los siguientes criterios: Las personas que poseen cuentas en divisas en el extranjero deben observar ciertos requisitos legales: Es recomendable considerar ciertas pautas antes de optar por una cuenta en moneda extranjera: