En medio de los feroces ataques que están intercambiando Estados Unidos e Irán, surge una nueva alianza que podría cambiar el panorama mundial. De esta manera, la flota marina estadounidense corre peligro. La tensión entre Washington y Teherán escaló a otra dimensión: ya no es solo un enfrentamiento bilateral, sino que China interrumpió directamente, apuntando a los portaaviones estadounidenses como símbolo máximo de su supremacía naval. De acuerdo a declaraciones en Reuters, Irán está a punto de cerrar un acuerdo estratégico con China para adquirir los misiles de crucero antibuque CM-302. Este misil supersónico, fabricado por la corporación estatal china CASIC y promocionado como “el mejor misil antibuque del mundo”, representa un cambio radical en el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico. Con un alcance aproximado de 290 kilómetros, vuela a baja altitud y alta velocidad, lo que reduce drásticamente el tiempo de reacción de las defensas navales enemigas. Su integración en el arsenal iraní transforma una amenaza hipotética en una variable estratégica real: por primera vez, hundir o inutilizar un portaaviones de EE. UU. deja de ser una idea remota. Los portaaviones estadounidenses, como el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, cuestan miles de millones de dólares cada uno, concentran miles de tripulantes y cientos de aeronaves, y representan décadas de dominio marítimo global. Su despliegue masivo en la región —el mayor desde 2003— busca disuadir cualquier escalada, pero la llegada del CM-302 altera esa ecuación. China no solo respalda políticamente a Irán frente a sanciones, sino que intensifica su coordinación con Teherán y Moscú en ejercicios navales conjuntos, formando un triángulo estratégico que proyecta poder en un área históricamente controlada por la Marina de EE. UU. El contexto es explosivo: el golfo Pérsico, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un punto de fricción entre superpotencias. Tras conflictos recientes, como la guerra de doce días con Israel, Irán reconstruye sus capacidades con apoyo externo. Rusia aporta sistemas como helicópteros Mi-28NE y misiles portátiles Verba para blindar su espacio aéreo, mientras China da el salto cualitativo con tecnología antibuque avanzada. Esta alianza oriental desafía directamente la superioridad naval estadounidense. El mensaje implícito es claro: si Washington presiona con sus grupos de portaaviones, Pekín responde con misiles capaces de ponerlos en riesgo. La posible transferencia del CM-302 viola de facto embargos y simboliza la voluntad china de expandir su influencia en Oriente Medio. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán marcó una escalada significativa en la tensión regional. Según reportes públicos, la ofensiva incluyó el lanzamiento de misiles y drones contra múltiples objetivos iraníes, entre ellos instalaciones estratégicas en Teherán y otras ciudades. Por su parte, Irán respondió con ataques dirigidos a bases estadounidenses en países del Golfo y al territorio israelí, lo que provocó el cierre del espacio aéreo en varias naciones de la región y la declaración de estados de emergencia. También se registraron explosiones en Jerusalén y se reportaron víctimas civiles, entre ellas al menos 24 niñas tras el bombardeo de una escuela en Minab. La ofensiva fue descrita por autoridades estadounidenses como una operación “de gran envergadura”, cuyo objetivo sería desmantelar la capacidad militar iraní y neutralizar amenazas consideradas inminentes. Paralelamente, líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu llamaron al pueblo iraní a levantarse contra su gobierno, mientras que Irán aseguró que sus ataques continuarían hasta derrotar a sus adversarios.