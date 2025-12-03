Buenas noticias para los conductores: no tendrán que pasar la ITV si su coche está en este listado.

España se prepara para una de las obligaciones más temidas por todos los conductores: pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No obstante, aquellos coches que cumplan ciertos criterios quedarán exentos de este trámite.

Hasta ahora todos los vehículos en circulación debían someterse a la ITV, un examen exhaustivo que verifica el estado de cada componente del coche, desde las luces hasta los neumáticos. Este trámite, que debe realizarse cada año o cada dos si el vehículo tiene menos de 10 años, es de suma importancia para asegurar que el coche está en condiciones óptimas de circular.

A partir de 2025, algunos conductores podrán olvidarse de una de las obligaciones más temidas: pasar la Inspección Técnica de Vehículos. (Imagen: archivo)

Ya no tendrán que pasar la ITV desde 2025 si su coche está en este listado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido una reforma que exime a los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 de pasar la ITV. La medida responde al interés por reconocer y proteger a los vehículos históricos, considerados parte del patrimonio cultural de España.

El objetivo principal de esta normativa es fomentar el reconocimiento y la conservación de vehículos históricos.

Los propietarios de automóviles y ciclomotores fabricados antes de 1950 ya no tendrán que preocuparse por renovar la pegatina de la ITV, por lo que podrán disfrutar de una ventaja significativa frente a otros conductores.

Noviembre acaba con 81 fallecidos en las carreteras, 6 menos que en el mismo mes de 2024

Durante el mes de noviembre se han registrado en las carreteras 76 siniestros mortales en los que han fallecido 81 personas, 6 menos que en el mismo mes de 2024, en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando, con 36,4 millones de viajes, un 5,49% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Más motoristas y usuarios de patinete fallecidos

Los datos, facilitados por la DGT muestran un descenso de los fallecidos en carreteras convencionales en noviembre, 9 menos que un año antes, mientras que han aumentado en 3 las víctimas mortales en autopista.

En cuanto al medio de desplazamiento, se han incrementado los usuarios vulnerables muertos, con 6 más que en noviembre de 2024, entre los que destacan especialmente los 5 motoristas fallecidos más y los 3 usuarios de patinete más.

Por el contrario, se han registrado un ciclista y un conductor de ciclomotor menos fallecidos.

En función del tipo de siniestro, han subido los muertos por colisiones frontales, traseras y múltiples (8 más), mientras que se reducen en 7 personas los fallecidos por colisiones laterales y frontolaterales y en 11 personas por salidas de vía.