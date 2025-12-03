España se prepara para una de las obligaciones más temidas por todos los conductores: pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). No obstante, aquellos coches que cumplan ciertos criterios quedarán exentos de este trámite.
Hasta ahora todos los vehículos en circulación debían someterse a la ITV, un examen exhaustivo que verifica el estado de cada componente del coche, desde las luces hasta los neumáticos. Este trámite, que debe realizarse cada año o cada dos si el vehículo tiene menos de 10 años, es de suma importancia para asegurar que el coche está en condiciones óptimas de circular.
Ya no tendrán que pasar la ITV desde 2025 si su coche está en este listado
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha introducido una reforma que exime a los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950 de pasar la ITV. La medida responde al interés por reconocer y proteger a los vehículos históricos, considerados parte del patrimonio cultural de España.
El objetivo principal de esta normativa es fomentar el reconocimiento y la conservación de vehículos históricos.
Los propietarios de automóviles y ciclomotores fabricados antes de 1950 ya no tendrán que preocuparse por renovar la pegatina de la ITV, por lo que podrán disfrutar de una ventaja significativa frente a otros conductores.
Noviembre acaba con 81 fallecidos en las carreteras, 6 menos que en el mismo mes de 2024
Durante el mes de noviembre se han registrado en las carreteras 76 siniestros mortales en los que han fallecido 81 personas, 6 menos que en el mismo mes de 2024, en un contexto en el que la movilidad sigue aumentando, con 36,4 millones de viajes, un 5,49% más respecto al mismo periodo del año anterior.
Más motoristas y usuarios de patinete fallecidos
Los datos, facilitados por la DGT muestran un descenso de los fallecidos en carreteras convencionales en noviembre, 9 menos que un año antes, mientras que han aumentado en 3 las víctimas mortales en autopista.
En cuanto al medio de desplazamiento, se han incrementado los usuarios vulnerables muertos, con 6 más que en noviembre de 2024, entre los que destacan especialmente los 5 motoristas fallecidos más y los 3 usuarios de patinete más.
Por el contrario, se han registrado un ciclista y un conductor de ciclomotor menos fallecidos.
En función del tipo de siniestro, han subido los muertos por colisiones frontales, traseras y múltiples (8 más), mientras que se reducen en 7 personas los fallecidos por colisiones laterales y frontolaterales y en 11 personas por salidas de vía.