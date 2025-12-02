La DGT impone condiciones para renovar el carnet a partir de los 70 años. Cuáles son y por qué son tan importantes.

La licencia de conducir es un documento esencial para quienes desean operar un vehículo. Este certificado garantiza que el titular posee las habilidades necesarias para circular con seguridad y conforme a la ley. En España, los ciudadanos pueden obtener una licencia desde los 18 años, pero los requisitos para mayores de 70 años han cambiado.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no fija una edad máxima para conducir, pero sí intensifica los controles de aptitud psicofísica a partir de los 65. En otras palabras, no se retira el carnet por cumplir años, sino por no superar las pruebas médicas obligatorias.

La DGT no impone una edad límite, pero sí exige controles más frecuentes para asegurar la seguridad vial de todos los usuarios.

Evaluación médica obligatoria a partir de los 70

La renovación del permiso de conducir para mayores de 70 años está sujeta a una evaluación médica rigurosa. Aunque el NIE no influye, enfermedades asociadas a la edad pueden ser un impedimento para renovar. Se analizan patologías cardíacas, respiratorias, degenerativas, oncológicas, vasculares y trastornos psiquiátricos, entre otras.

La DGT establece que deben presentarse informes médicos actualizados que certifiquen la ausencia de riesgos al volante. Esta medida responde a una preocupación real: el grupo con mayor tasa de accidentes es el de mayores de 80 años, según datos del propio organismo.

Requisitos actualizados para renovar el carnet

Para renovar el carnet no es necesario pedir cita. Basta con acudir a un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Allí se realiza un examen psicofísico que determina si el solicitante es apto.

Si la evaluación resulta favorable:

El permiso se renueva por 5 años para coches y motos.

Se renueva por 3 años para carnets profesionales.

Los mayores de 70 están exentos de pagar la tasa de tráfico (24,58 euros) .

Solo deben abonar el coste del reconocimiento médico.

El reconocimiento médico es obligatorio para renovar el carnet a partir de los 70 años y determina si el conductor está en condiciones de seguir conduciendo.

Objetivo: garantizar la seguridad sin discriminar por edad

La normativa busca proteger la seguridad vial sin caer en discriminación por edad. El enfoque actual se centra en la capacidad real de conducir, no en la fecha de nacimiento. De este modo, se permite que quienes conservan buenas condiciones físicas y mentales sigan conduciendo sin trabas.

La DGT insiste en que no existe una “edad límite” para circular, pero sí un compromiso con la prevención de riesgos. Con este enfoque, se promueve una movilidad segura y responsable, adaptada a la realidad demográfica del país.