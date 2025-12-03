Buenas noticias | Estos son todos los aumentos que tendrá la pensión de viudedad en 2026.

La Seguridad Social ha puesto en valor el esfuerzo realizado por España en los últimos años con incrementos importantes en la cuantía de las pensiones de viudedad y cómo ha servido para reducir la brecha de género en las pensiones.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han valorado el informe bienal sobre pensiones publicado este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) porque pone el foco en la brecha de género y en las políticas implementadas para reducirla.

Según un informe, la brecha de género en pensiones se sitúa en el 25,6%, una tasa 22,9 puntos inferior a la que habría si no se tuvieran en cuenta las pensiones de viudedad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El informe detalla que la brecha de género en pensiones en España se sitúa en el 25,6%, una tasa 22,9 puntos inferior a la que habría si no se tuvieran en cuenta las pensiones de viudedad y orfandad. En el conjunto de la organización, las pensiones de viudedad disminuyen esa diferencia en 14 puntos porcentuales.

La Seguridad Social ha puesto el énfasis en el cambio sociológico que se ha producido en España en los últimos años, aunque cree que quedan medidas por adoptar en este ámbito en las que deberá avanzar ahora el Pacto de Toledo. En España, han asegurado, el impacto es mayor porque ha hecho un esfuerzo financiero más grande en estas pensiones.

La Seguridad Social valora el alza de pensiones de viudedad para recortar la brecha de género

Este año, las pensiones de viudedad con cargas familiares aumentarán un 9,1%, en tanto que, de forma general, las pensiones se revalorizaron un 2,8%.

El informe señala que también contribuye a esa reducción de la brecha de género el hecho de que España es uno de los 12 países de la OCDE en los que no se impone una edad mínima para poder recibir esa prestación.

No obstante, la brecha es en España todavía más elevada que en la media de la OCDE, del 29,2% frente al 22,8%, si bien se ha reducido más rápidamente en los últimos años, desde 2015, cuando era del 33,7% en España y del 26,8% en el conjunto de la OCDE.

Los autores del estudio hacen notar que, en el caso de España, las pensiones de viudedad son un factor que reduce muy significativamente la brecha de género, más que en la mayor parte de los países miembros.

Fuente: EFE