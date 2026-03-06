El Mundial 2026 que se celebrará en parte en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, por lo que muchos españoles ya programan su viaje hacia Norteamérica. No obstante, el presidente Donald Trump decidió aumentar el precio que se pagará para entrar a su país sin visa. Se trata de la autorización electrónica de viaje (ESTA, por sus siglas en inglés), la cual es obligatoria para ciudadanos de España que entran bajo el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). Este cambio, efectivo desde el 30 de septiembre de 2025, impacta directamente a los aficionados españoles que planean asistir al Mundial de 2026, coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. De esta manera, aumentó su costo de 21 dólares a 40 dólares estadounidenses. El incremento, cercano al 100 %, se deriva de una actualización legislativa aprobada por el Congreso de EE.UU. y forma parte de medidas que endurecen y encarecen el acceso para viajeros sin visa. Aunque no es una medida exclusiva para el Mundial ni discrimina por nacionalidad específica, afecta de lleno a los seguidores de la Selección Española que viajen a las sedes en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Miami o Atlanta para disfrutar de los partidos. Vale destacar que España participa en el Visa Waiver Program, lo que permite estancias de hasta 90 días por turismo o negocios sin visa tradicional, pero requiere una aprobación previa vía ESTA antes de embarcar en cualquier vuelo o crucero hacia territorio estadounidense. Solicitar la ESTA es un trámite online sencillo a través del sitio oficial esta.cbp.dhs.gov, pero ahora cuesta más. La autorización tiene validez de dos años (o hasta que expire el pasaporte), permite múltiples entradas y cubre estancias cortas. Se recomienda tramitarla con antelación, idealmente días o semanas antes del viaje, ya que las aerolíneas verifican su aprobación antes del embarque. Además, es necesario contar con pasaporte biométrico válido, billete de regreso y pruebas de fondos suficientes si se requiere en frontera. De acuerdo a la embajada, el programa de exención del visado sirve para los siguientes 42 países y territorios para ingresar a Estados Unidos: