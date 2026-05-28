La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este jueves, 28 de mayo de 2026 es de 21,92 euros y documentan un total de 100.236 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,74%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró un comportamiento mixto y volátil, con igual número de avances y retrocesos, sin una tendencia definida y cerrando cerca del nivel inicial, con un leve repunte al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 34.12%, notablemente superior a la volatilidad anual del 28.69%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética española con sede en Madrid. Es un grupo integrado que explora y produce hidrocarburos, refina petróleo y fabrica productos químicos, combustibles, lubricantes y soluciones energéticas.

Sus líneas de negocio abarcan Upstream (exploración y producción), Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables (electricidad y gas, estaciones de servicio, movilidad eléctrica, biocombustibles e hidrógeno). Cotiza en el Ibex 35 y destaca por su plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2050, presencia internacional y amplia red en la península ibérica.