La Finalissima que debían disputar la selección argentina y España quedó oficialmente suspendida. La decisión la confirmó la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que explicó que el partido previsto para el 27 de marzo en Qatar no podrá realizarse debido a la situación política que atraviesa la región y a la falta de acuerdos posteriores para reprogramarlo. El organismo europeo informó que mantuvo negociaciones con las autoridades de Qatar y con las federaciones involucradas para intentar preservar el encuentro, pero finalmente no logró una solución que reuniera el consenso de todas las partes. Según explicó la UEFA, se evaluaron distintas alternativas para mantener el duelo entre los campeones de Europa y de Sudamérica. Entre las opciones analizadas figuró la posibilidad de disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original o incluso organizar una serie a doble partido entre España y Argentina. Sin embargo, esas propuestas no prosperaron. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con respaldo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), planteó jugar el encuentro el 31 de marzo en el Estadio Olímpico de Roma, aunque esa alternativa tampoco prosperó en las conversaciones finales. Ante la falta de una sede y una fecha compatibles, la UEFA resolvió cancelar esta edición del torneo. La Finalissima se creó como parte de la cooperación entre la UEFA y la Conmebol para enfrentar a los campeones de la Eurocopa y la Copa América. En el comunicado oficial, la organización expresó su decepción por la suspensión del encuentro y destacó los esfuerzos realizados para mantener la programación original. “Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Qatar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia”, señaló el organismo. La UEFA también agradeció a las autoridades de Qatar, al comité organizador local y a las instituciones que participaron en las negociaciones para intentar llevar adelante el evento. “Tras intensas conversaciones entre la UEFA y las autoridades organizadoras de Catar, se ha anunciado hoy que, debido a la actual situación política en la región, la Finalissima entre España, ganadora de la Eurocopa 2024, y Argentina, campeona de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, no podrá disputarse, como se esperaba, en Catar el 27 de marzo. Es una gran decepción para la UEFA y los organizadores que las circunstancias y el momento hayan privado a los equipos de la oportunidad de competir por este prestigioso trofeo en Catar, un país que ha demostrado una y otra vez su capacidad para organizar eventos internacionales de primer nivel en instalaciones de vanguardia. La UEFA desea expresar su profunda gratitud al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Catar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido, así como su certeza de que la paz volverá pronto a la región. La Finalissima se introdujo como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del fútbol internacional al más alto nivel. Argentina, actual campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley, en Londres. Con la firme determinación de salvar este importante encuentro, y a pesar de las comprensibles dificultades que supone reubicar un partido de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas ellas resultaron finalmente inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino. La primera opción era celebrar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, con un reparto al 50 % de los aficionados en el estadio. Esto habría proporcionado un escenario de talla mundial, acorde con un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó. La segunda era disputar la Finalissima a doble partido: uno en el Santiago Bernabéu el 27 de marzo y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, ofreciendo de nuevo una distribución de aficionados al 50 por ciento para el partido en Madrid. Esta opción también fue rechazada. Finalmente, la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido pudiera celebrarse el 27 de marzo, tal y como estaba previsto y se anunció el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada. Argentina presentó una contrapropuesta para disputar el partido después del Mundial, pero, dado que España no dispone de fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse. Finalmente, y contrariamente al plan acordado inicialmente de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina declaró su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que resultó inviable. Como resultado, y muy a pesar de la UEFA, esta edición de la Finalissima ha sido cancelada. La UEFA desea expresar su más sincero agradecimiento al Real Madrid CF y al comité organizador y a las autoridades de Catar por su apoyo y cooperación en el intento de organizar este partido. En el caso del Real Madrid, sus esfuerzos se realizaron con un plazo de preaviso extremadamente corto. También se agradece a la Federación Española de Fútbol su flexibilidad para adaptarse a todas las opciones propuestas a lo largo del proceso”.