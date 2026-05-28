En un nuevo esfuerzo por reforzar la lucha contra el fraude fiscal, la Agencia Tributaria ha anunciado que intensificará las revisiones sobre el domicilio fiscal de los jubilados.

Este control se centrará especialmente en aquellos pensionistas que declaran residir fuera de España para obtener beneficios fiscales. La medida busca garantizar que quienes se beneficien de estos regímenes especiales realmente cumplan con los requisitos legales.

Según fuentes oficiales, Hacienda pondrá el foco en la correcta acreditación del domicilio fiscal. Los jubilados deberán demostrar que pasan fuera de España al menos 183 días al año, condición necesaria para ser considerados residentes fiscales en el extranjero.

En caso de no poder justificarlo, podrán ser sancionados con multas significativas y se les exigirá el pago de los impuestos correspondientes como contribuyentes residentes en España.

“Estamos reforzando los mecanismos de comprobación del domicilio fiscal, especialmente en situaciones donde pueda haber un traslado ficticio con el único objetivo de obtener ventajas tributarias”, indicaron desde la Agencia Tributaria.

El control impactará solo a jubilados con movimientos fiscales sospechosos

Oficial | El Gobierno verificará el domicilio fiscal de todos los jubilados y podrá aplicar multas a quienes no lo tengan actualizado (foto: archivo).

Hacienda reforzará la supervisión del domicilio fiscal de los jubilados

El domicilio fiscal constituye el elemento fundamental que Hacienda supervisará con especial atención . La normativa estipula que los jubilados que aspiren a tributar fuera de España deben residir de manera efectiva en otro país durante más de la mitad del año.

No es suficiente con poseer una vivienda en el extranjero; es imperativo demostrar la presencia física a través de pasaportes, billetes de avión, consumos de suministros y otros documentos.

Hacienda podrá reclamar el pago de impuestos pendientes, así como intereses y aplicar sanciones por la presentación incorrecta de declaraciones fiscales.

No acreditar correctamente el domicilio fiscal: multas, bloqueos y riesgos legales

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear graves perjuicios económicos. Si Hacienda identifica que un jubilado ha declarado incorrectamente su residencia fiscal, no solo perderá los beneficios fiscales adquiridos, sino que también enfrentará sanciones que podrían alcanzar el 150% de la cuota defraudada.

“Las inspecciones buscan prevenir situaciones de competencia desleal entre contribuyentes y resguardar la equidad del sistema tributario”, expusieron fuentes del Ministerio de Hacienda.